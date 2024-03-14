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(10 минут назад)
Суд продлил предварительный арест  журналистов Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы

Суд продлил предварительный арест  журналистов Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Суд продлил предварительный арест  журналистов Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы

Хатаинский районный суд Баку сегодня продлил еще на 3 месяца срок  ареста директора и главного редактора  интернет-издания Abzas Media – Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы.

Как сообщили их адвокаты, на эти решения будут поданы апелляционный жалобы.

Ранее, 24 февраля суд продлил срок ареста журналистки Abzas Media  Наргиз Абсаламовой на три месяца.

7 марта на такой же срок было продлено предварительное заключению еще двух фигурантов этого дела – Хафиза Бабалы и Эльнары Гасымовой.

Журналисты обвиняются по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору) УК.

Арестованные отвергают обвинения и считают, что их преследуют за журналистские расследования фактов коррупции.

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