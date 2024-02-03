В Баку демонтируются рекламные вывески на иностранных языках

В Баку с коммерческих объектов снимаются рекламные вывески, написанные на иностранных языках.

Как сообщает Turan, это меры предпринимаются Азербайджанским государственным рекламным агентством.

Некоторые предприниматели заявили Turan, что такая реклама у них годами выставлялась и никаких замечаний им не делалось.

Сейчас же, рекламные вывески снимаются без предварительного предупреждения.

«Если бы, нам заранее сказали бы, мы изготовили бы другую рекламу. Теперь наши объекты остались без рекламы и это наносит ущерб бизнесу. В страну приезжают туристы и по этой причине часть рекламных вывесок на иностранных языках», - сказал один из предпринимателей.

В свою очередь, в Азербайджанском государственном рекламном агентстве

Turan заявили, что «это регулярно проводимая работа».

«Согласно законодательству, вывески не могут быть на иностранным языке. Допускается размещение перевода рекламы на иностранном языке, после того, как она уже написана на азербайджанском. При этом размер текста на иностранном языке, не может быть больше азербайджанского варианта», - сказали в ведомстве.

В агентстве также отметили, что в отношении нарушителей закона ведется расследование, а их рекламные установки демонтируются.