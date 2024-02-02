Президент предупредил ПАСЕ и Армению...

На недавней встрече с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом президент Ильхам Алиев высказал решительные возражения против решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) лишить азербайджанскую делегацию права голоса. Президент объяснил это решение инициативой группы меньшинств и заявил, что оно противоречит устоявшимся парламентским традициям. Он настаивал на том, что права азербайджанской делегации должны быть восстановлены, предупредив, что невыполнение этого требования может привести к пересмотру участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека.

Президент Алиев также коснулся текущих отношений между Азербайджаном и Арменией, заявив, что в настоящее время между двумя народами де-факто существует мир. Несмотря на мирную ситуацию, сложившуюся на границе в течение нескольких месяцев, Президент подчеркнул необходимость подписания мирного договора для официального завершения процесса и прекращения территориальных претензий Армении к Азербайджану. Он указал на Декларацию независимости Армении, которая призывает к объединению Карабахского региона с Арменией и нарушает территориальную целостность Азербайджана. Президент призвал внести поправки в Конституцию Армении и другие правовые документы, чтобы устранить подобные претензии, считая это важным шагом на пути к достижению прочного мира.

Политический комментатор Рауф Миркадыров поделился своим мнением об этих событиях в программе "Сложный вопрос". Миркадыров выразил скептицизм по поводу пересмотра Азербайджаном своего участия в европейских институтах, подчеркнув важность европейских возможностей для страны. Он предположил, что действия Азербайджана в ответ на решение ПАСЕ были ситуативными, и подчеркнул, что Европа, в отличие от азербайджанских энергоносителей, может легко найти альтернативы.

Миркадыров также выразил обеспокоенность по поводу финансовых возможностей Азербайджана для восстановления недавно освобожденных территорий, указав на необходимость внешних инвестиций, которые могли бы предоставить европейские страны. Несмотря на стратегическую важность Азербайджана в проекте "Серединный коридор", Миркадыров признал, что Европа может найти альтернативные логистические возможности.

Признавая позитивную позицию президента Алиева в отношении фактического мира, Миркадыров предупредил, что он может быть хрупким, утверждая, что реальный мир может быть достигнут только тогда, когда Армения откажется от своих территориальных претензий. Оценка эксперта отражала тонкий взгляд на геополитическую динамику, происходящую в регионе.