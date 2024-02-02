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(11 часов назад)
Президентские выборы проходят без подлинного политического соперничества

Президентские выборы проходят без подлинного политического соперничества

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Президентские выборы проходят без подлинного политического соперничества

Центр мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) обнародовал промежуточный отчет о наблюдениях первого этапа внеочередных президентских выборов – выдвижения и регистрации кандидатов, агитационной кампании.

Выводы основываются на основе интервью, проведенных его представителями, официальных документов и сообщений, сведений из открытых источников и информации от зарегистрированных наблюдателей.

Назначение досрочных выборов на 14 месяцев раньше установленного срока затруднило активное участие в них всех заинтересованных сторон, в том числе партий и претендентов на пост главы государства, структур гражданского общества и международных мониторинговых структур.

Несмотря на то, что внеочередные президентские выборы проводятся спустя три года после парламентских выборов, за это время азербайджанские власти не проявили политической воли для совершенствования избирательного законодательства и практики на основе рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ, других местных и международных наблюдательных структур.

ЦМВОД с сожалением отмечает, что накануне выборов 7 февраля кризис вокруг с защитой политических свобод в Азербайджане усугубился, не были устранены препятствия для реализации свободы выражения, собраний и объединений, усилилось давление на независимые структуры гражданского общества и медиа, возросло преследование журналистов и общественных активистов.

В итоге, не была обеспечена благоприятная демократическая среда для активного участия на выборах структур гражданского общества и политических партий.

Касаясь процесса выдвижения и регистрации кандидатов из 17 претендентов, только семь представили необходимое количество подписей избирателей, и все были зарегистрированы.

Вместе с тем, трое претендентов Матлаб Муталлим, Намизад Сафаров и Сарван Керимов в совместном обращении в ЦИК заявили, что их документы о выдвижении кандидатур не были своевременно приняты. При этом, их документы были рассмотрены дольше 5-дневного срока, в связи с чем они не смогли собрать необходимое количества подписей в установленное законом время.

Так же было указано, что на лица, подавшие за них подписи были подвергнуты угрозам со стороны власти.

При этом, указывается, что пять из шести соперников действующего президента и ранее участвовали на выборах главы государства, однако набирали очень малое количество голосов и никогда не оспаривали результаты. Напротив, в межвыборный период проявляли политическую лояльность власти.

Этап предвыборной агитации не превратился в подлинное политическое соперничество противостоящих политических сил.

В ходе шести теледебатов, организованных на общественном телевидении, действующий президент не участвовал. Он был представлен заместителем председателя правящей партии. Другие шесть кандидатов не допускали критики главы государства, не формировали представления о том, что они политические оппоненты президента и не старались показать себя как представители альтернативной политической силы, претендующей на власть.

У избирателей не было возможностей альтернативного выборов среди различных политических взглядов.

Тем самым не была обеспечена атмосфера политической альтернативы, являющейся условием свободных и справедливых выборов.

ЦМВОД считает необходимым организовать процесс голосования и подсчета голосов в соответствии с правовыми нормами, не допустить вмешательства в деятельность избирательных комиссий органов исполнительной власти и других государственных структур.

1 отзыв

  • Ruslan

    2024-02-02

    Это не депутаты а просто назначенные люди в меджлис если в них надобности не будет со следующего срока другого назначат другие будут это позорное зрелище меджлис по назначению или базар помним как Рамиз Мехтиев продавал места в парламент через Гюляр Ахмедову хороший бизнес места продовались как горячие пирошки...

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