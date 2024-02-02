Хорошо ли предложение «Заплати в бюджет и сократи срок воинской  службы»…

На недавнем заседании Милли Меджлиса, парламента Азербайджана, депутат парламента Эльнур Аллахвердиев предложил внести существенные изменения в систему призыва на военную службу в стране, предложив гражданам возможность платить деньги в обмен на сокращение срока военной службы. Аллахвердиев привел в пример общемировую тенденцию, в том числе пример стратегического союзника Азербайджана Турции, где, как сообщается, действует аналогичная система.

В настоящее время срок военной службы в Азербайджане составляет полтора года для лиц с высшим образованием. Аллахвердиев утверждает, что перенаправление средств на образование в качестве альтернативы выплатам в бюджет могло бы сократить продолжительность службы до 2 или 6 месяцев, подчеркивая необходимость уделять приоритетное внимание образованию молодежи.

Дискуссия вокруг альтернативной военной службы в Азербайджане не нова. Конституция страны, принятая в 1995 году, допускает альтернативную службу, если убеждения гражданина противоречат обычной военной службе. В 1992 году президент Абульфаз Эльчибей даже подписал указ, утверждающий порядок прохождения альтернативной службы. Кроме того, Азербайджан обязался принять закон об альтернативной военной службе при вступлении в Совет Европы в 2001 году, хотя позже этот закон был отменен, сославшись на продолжающееся военное положение в стране.

Эльман Мамедов, член комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и противодействию коррупции, в беседе с Turan признал, что некоторые депутаты предлагали внесение в закон поправки. Однако он считает, что в настоящее время следует учетывать события происходящие на международной арене и в том числе в регионе, утверждая, что при принятии решений следует руководствоваться действующим законодательством и требованиями к действительной военной службе. "В азербайджанской армии уже давно существует военная служба по контракту. Однако сегодняшнее законодательство о действительной военной службе, сегодняшние требования должны основываться на нем, и это оптимальный о для нас", - сказал он.

Мамедов считает, что каждый гражданин Азербайджана, не имеющий проблем со здоровьем должен пройти нормальную военную службу, поскольку азербайджанская армия всегда должна быть в боеспособном состоянии. Он счел возможность освобождения от от военной службы за плату неприемлемым для Азербайджана, социально несправедливым, бросающим тень на обязанность граждан защищать свою Родину.

Соучредитель правозащитной организации "Линия защиты" Однако Руфат Сафаров, в интервью Радио Азадлыг отметил , что активисты, выступающие за альтернативную военную службу, подвергались арестам, поскольку существующая система не предусматривает такой альтернативы. Он предположил, что альтернативная военная служба должна учитывать интересы лиц, которые могут не соответствовать идеологическим ценностям, связанным с военной службой.

Сафаров предостерег от модели, при которой богатые могли бы платить, чтобы избежать воинской повинности, отметив, что это она может привести к социальной несправедливости, поскольку этоймоделью смогут воспользоваться зажиточные граждане. В случае реализации этого предложения, речь пойдет о конкретной сумме, предположил он.

В то время как Азербайджан сталкивается со сложностями модернизации своей системы воинской обязанности, дебаты продолжаются, подчеркивая хрупкий баланс между национальным долгом, социальной справедливостью и меняющимися потребностями нации.