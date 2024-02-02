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(11 часов назад)
Адвокат Эльнары Гасымовой заявила о нарушении конфиденциальности ее документов

Адвокат Эльнары Гасымовой заявила о нарушении конфиденциальности ее документов

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Адвокат Эльнары Гасымовой заявил о нарушении конфиденциальности ее документов

Бакинский апелляционный суд (БАС) 2 февраля оставил без удовлетворения жалобу на отказ в изменении меры пресечения журналиста Abzas Media Эльнары Гасымовой на домашний арест. Об этом Turan  сообщила ее адвокат Айша Абдель Гадир, указав на отсутствие материальных и процессуальных оснований для содержания журналиста под стражей.

Защита также указала на необоснованный досмотр сотрудниками Бакинского СИЗО-1 документов Гасымовой, который был произведн им 1 февраля после встречи с адвокатом.

«Я им сказала, что документы адвоката конфиденциальны, но они проигнорировали это. Меня увели в другую комнату и заявили о необходимости просмотра моих документов. Тем самым, они полностью нарушили конфиденциальность документов защитника», - отметила адвокат.

Согласно статье 7 закона "Об адвокатах и адвокатской деятельности», собранные адвокатами в связи с профессиональной деятельностью документы и другие доказательства не могут быть изъяты следственными и судебными органами.

«Однако в нарушение требования этого закона все документы  были прочтены в Бакинском СИЗО», - сказала адвокат.

В связи с этим она обратилась в Министерство юстиции, к Омбудсмену, в Коллегию адвокатов с просьбой принять меры по восстановлению ее прав, в том числе обеспечить проведение  сулежбного расследования в отношении сотрудников, нарушивших ее права.

В свой жалобе адвокат также указала, что 31 января Гасымовой в СИЗО не позволили звонить по телефону, заявив, что  введен запрет на телефонные разговоры и встречи с журналистом. Однако, в решении следователя об ограничении телефонных разговоров и встреч указывается, что эта мера не касается общения с адвокатами.

Кроме того, закон «О правах и свободах лиц, содержащихся в местах заключения» также исключает ограничения на телефонные разговоры арестанта с адвокатом.

*Эльнара Гасымова была задержана 13 января по обвинению  в контрабанде по предварительному сговору лиц (ст. 206.3.2 УК). 15 января суд избрал в ее отношении меру пресечения арест на срок 3 месяца. Она стала шестым журналистом и медиаработником, привлеченным по делу Abzas Media.

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