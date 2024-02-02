О погоде в субботу
В Баку и на Абшероне будет переменчивая погода, без осадков. Утром и вечером местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+4°, днем +6+9°.
В районах страны также осадков не ожидаются, ветер западный. Температура воздуха ночью в низменности от -3 до +2°, днем +7+12°. В горах ночью -5-10° мороза, днем 0-5°. Ночью на дорогах гололед.
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- Политика
- 2 февраль 2024 16:22
Общество
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- 2 февраль 2024, 16:35
На недавнем заседании Милли Меджлиса, парламента Азербайджана, депутат парламента Эльнур Аллахвердиев предложил внести существенные изменения в систему призыва на военную службу в стране, предложив гражданам возможность платить деньги в обмен на сокращение срока военной службы.
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- 1 февраль 2024, 16:43
При противоречивом повороте событий промежуточный отчет Миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по наблюдению за демократическими институтами и правами человека (БДИПЧ) о досрочных президентских выборах в Азербайджане вызвал различные отклики заинтересованных сторон.
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- 1 февраль 2024, 16:09
Как сообщают индийские СМИ, несанкционированный вылет рейса авиакомпании IndiGo Airlines из Дели в Баку 28 января вызвал расследование. Сообщается, что на рейсе № 6E 1803, следовавшем из Дели в Баку, пилоты проигнорировали инструкции Службы управления воздушным движением (УВД) относительно установленной очереди на вылет. По пока неизвестным причинам воздушное судно поднялось в воздух без надлежащего разрешения.
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- 1 февраль 2024, 16:04
Совместный проект «Azercell» и Федерации дзюдо Азербайджана впервые в истории рекламы и маркетинга Азербайджана был удостоен награды «Epica Awards» Проект «Девушкам белое к лицу» был удостоен медалей в двух номинациях на фестивале «Epica Awards», жюри которого было представлено 115 журналистами, специализирующимися в области маркетинга и коммуникаций. Проект получил серебряную награду в номинации «Коммуникации и общественные сервисы» и бронзовую в номинации «Спортивная рекламная кампания». Следует отметить, что проект, представляющий Азербайджана был впервые удостоен награды на этом фестивале.
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