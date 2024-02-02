О погоде в субботу

В Баку и на Абшероне будет переменчивая погода, без осадков. Утром и вечером местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+4°, днем +6+9°.

В районах страны также осадков не ожидаются, ветер западный. Температура воздуха ночью в низменности от -3 до +2°, днем +7+12°. В горах ночью -5-10° мороза, днем 0-5°. Ночью на дорогах гололед.