Глава МИД пожаловался спикеру парламента Чехии на ПАСЕ

Азербайджан является надежным партнером Евросоюза и государств-членов, поэтому применение двойных стандартов и несправедливый подход к Азербайджану не способствуют установлению мира в регионе. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, принимая 2 февраля спикера парламента Чехии Маркету Пекарову Адамову.

Байрамов также отметил, что принятие антиазербайджанского решения в Парламентской ассамблее Совета Европы о лишении голоса азербайджанской делегации «не служит диалогу».

По словам министра, впервые за 30 лет между Азербайджаном и Арменией созданы реальные условия для мира, поэтому военная помощь Армении со стороны ЕС и некоторых стран-членов наносит ущерб установлению мира на Южном Кавказе.

В ходе встречи была подчеркнута важность взаимных визитов, постоянного политического диалога, а также межпарламентского сотрудничества между двумя странами, наличие двусторонних экономических отношений, особенно перспективы сотрудничества в сферах энергетики, зеленой экономики, туризма, сельского хозяйства, Особое внимание было уделено образованию, взаимному инвестированию и другим направлениям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.