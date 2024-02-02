На процессе по делу Бахтияра Гаджиева оглашен обвинительный акт
Оглашен обвинительный акт по делу Бахтияра Гаджиева
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 2 февраля продолжился процесс над общественным активистом Бахтияром Гаджиевым. На сегодняшнем заседании был оглашен обвинительный акт.
Прокурор заявил, что Гаджиеву инкриминируется деяния, предусматревающие ответственность по статьям: 221 (хулиганство), 289 (неуважение к суду), 192 (незаконное предпринимательство), 193-1 (легализация доходов, полученных преступным путем) , 206 ( контрабанда), 213.1 (уклонение от уплаты налогов), 320.1 (подделка документов) и использование поддельных документов (320.2) УК Азербайджана. По совокупности обвинений ему может грозить длительный срок заключения.
После оглашения обвинительного акта судья спросил у Гаджиева понятно ли ему обвинение. Тот в ответил, что юридическая сторона понятна, а фактически не ясна.
Гаджиев поинтересовался у прокурора, в каких числах он совершил «контрабанду» и касается ли обвинение, принадлежащей ему структуры, занимающейся переводами.
Судья заявил Гаджиеву, что он не имеет право задавать вопросы прокурору, но отметил, что в ходе судебного следствия эти вопросы будут прояснены.
Гаджиев отверг все предъявленные ему обвинения. Из-за неявки в суд потерпевшей Ульвии Аловлу процесс был отложен на 16 февраля.
* Бахтияр Гаджиев был задержан 9 декабря 2022 г. по обвинению в хулиганстве ст. 221 и 289 (неуважение к суду) УК. Впоследствии ему были предъявлены и другие обвинения.
Все предъявленные обвинения сфабрикованы, считает Гаджиев. Он убежден, что причина ареста и обвинений критика властей. Правозащитники признали его политзаключенным.
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