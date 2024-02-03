США Наносит ответные удары после нападения на Иорданию
США наносит ответные удары после нападения на Иорданию
Американские военные в пятницу начали первый раунд авиаударов по группам, поддерживаемым КСИР, в Сирии и Ираке после нападения на американцев в Иордании в прошлые выходные, в результате чего погибли три американских солдата, сообщает корреспондент TURAN в Вашингтоне.
"Сегодня днем, по моему указанию, вооруженные силы США нанесли удары по целям на объектах в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним ополченцы используют для нападения на силы США", - сказал президент Джо Байден в своем заявлении.
" Это будет продолжаться время от времени и в различных местах", - добавил Байден.
Белый дом ясно дал понять, что США не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке "или где-либо еще в мире". "Но пусть все те, кто попытается причинить нам вред, то мы ответим", - отметил Байден.
Удары по иранским силам Корпуса стражей исламской революции будут продолжаться в любое время", - сказал министр обороны Ллойд Остин.
Госсекретарь Энтони Блинкен вылетит в воскресенье в пятый раз на Ближний Восток. По данным Государственного департамента, Блинкен "продолжит дипломатические усилия по достижению соглашения, которое обеспечит освобождение всех оставшихся заложников". В заявлении говорится, что главный дипломат США также будет работать над тем, чтобы обеспечить "гуманитарную паузу" в войне Израиля в Газе, чтобы увеличить помощь палестинским гражданским лицам - и в конечном итоге заключить общее мирное соглашение.
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