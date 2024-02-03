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(19 часов назад)
Азербайджан в первой десятке стран по числу жалоб в ЕСПЧ

Азербайджан в первой десятке стран по числу жалоб в ЕСПЧ

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Азербайджан в первой десятке стран по числу жалоб в ЕСПЧ

Председатель Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в конце января представил годовой отчет и статистику рассмотренных этой структурой дел, говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы.

Общее число дел, принятых ЕСПЧ в производство составило 34 600, в то время как в 2022 г. было 45 500.

Однако в отношении Азербайджана статистика по этому показателю возросла на 24 процента. Так, из Азербайджана в производство было принято 438 дел, при этом годом ранее было 389 дел.

По численности принятых в производство дел среди стран Совета Европы лидирует Турция (8,341), далее следуют Румыния (2,821) и Украина (2,531).

По количеству дел, находящихся в коммуникации на фоне общего уменьшения показателей по странам Совета Европы, в Азербайджане наблюдается значительный рост по сравнению с предыдущими годами.

В 2023 г. ЕСПЧ по Азербайджану коммуницировало 613 дел в то время, как в 2022 г. этот показатель составлял 237.

В 2023 г. ЕСПЧ принял решения по 39 570 жалобам. Годом ранее этот показатель составил 38 260

По Азербайджану было принято решений по 77 жалобам, в то время как в 2022 г. ЕСПЧ вынес вердикт по 51 делу.

655 заявлений из Азербайджана были признаны неприемлемыми или исключены (в связи с достижением мирового соглашения между правительством и заявителями). В 2022 г. этот показатель составил 269, а 2021-м – 298.

К концу 2023 года на рассмотрении ЕСПЧ находились 1877 заявлений из  Азербайджана, в то время как годом ранее п было 2170, а 2021 г.- 2092. Тем не менее, Азербайджан входит в десятку стран-членов Совета Европы с наибольшим количеством дел, находящихся на рассмотрении Европейского суда.

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