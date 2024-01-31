В Баку ожидается ветер и туман

С 1 февраля владельцы автомобилей в Азербайджане будут платить новый утилизационный сбор во время технического осмотра в дополнение к существующей государственной пошлине. Согласно "Закону о производственных и бытовых отходах", автомобили теперь обязаны проходить техосмотр каждые два года для транспортных средств в возрасте четырех лет и ежегодно для автомобилей старше десяти лет.