В Баку ожидается ветер и туман
В Баку ожидается ветер и туман
В четверг, 1 февраля в Баку и на Абшероне ожидается погода в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах синоптики прогнозируют слабый туман, есть вероятность юго-западного ветра.
Температура воздуха составит ночью +1 +3°, днем +5 +8°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при Минэкологии.
В районах Азербайджана, ночью и утром местами ожидаются кратковременные дожди, временами подует восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью от -3° до +2°, днем +5 +9°.
В горах ночью ожидается -8 -13°, днем 0 -5°.
Ночью в некоторых горных районах есть вероятность гололеда на дорогах.
Общество
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