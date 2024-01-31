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(9 часов назад)
В Баку ожидается ветер и туман

В Баку ожидается ветер и туман

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В Баку ожидается ветер и туман

В четверг, 1 февраля в Баку и на Абшероне ожидается погода в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах синоптики прогнозируют слабый туман, есть вероятность юго-западного ветра.

Температура воздуха составит ночью +1 +3°, днем +5 +8°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при Минэкологии.

В районах Азербайджана, ночью и утром местами ожидаются кратковременные дожди, временами подует восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью от -3° до +2°, днем +5 +9°.

В горах ночью ожидается -8 -13°, днем 0 -5°.

Ночью в некоторых горных районах есть вероятность гололеда на дорогах.

 

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