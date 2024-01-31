Руслана Иззетли вновь призывают в армию
Руслана Иззетли вновь призывают в армию
Член «Платформы III Республики» Руслан Иззетли призван на военные сборы.
Как сообщил Иззетли агентству Turan, 31 января ему позвонили из Агдамского районного отдела государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и обязали явиться в этот район для участия в военных сборах.
Он расценивает это решение как «политический заказ на фоне политической напряженности последнего времени».
Иззетли напомнил, что только недавно отслужил в армии.
«Я связался со своими бывшими сослуживцами, но никому повестки о явке на сборы не поступило. Я недавно отслужил в армии, в таком случае, почему меня вызывают на сборы? С другой стороны, мы участвовал в боях, это самя серьезная подготовка», - отметил Иззетли.
Он сообщил, что в пятницу (2 февраля) поедет в Агдам, где пройдет медкомиссию.
«После решения медкомиссии станет ясно – является ли мой призыв на сборы заказом или нет. Три года назад та же комиссия, сначала признала наличие у меня проблем со здоровьем, а потом признала годным для службы и меня призвали в армию», - отметил Иззетли.
Он отметил, что страдает позвоночной грыжей и медики ему запретили большие физические нагрузки.
Иззетли сказал, что в 2020 году он во время службы в армии был прооперирован, но, когда начались боевые действия в Карабахе добровольно принял в них участие.
«И сейчас, если комиссия признает меня годным для участия в сборах, я приму в них участие".
Получить комментарии в государственной службе по мобилизации и военному призыву не удалось.
Общество
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