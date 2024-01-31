Община Западного Азербайджана осудило сенатора Бена Кардина за "азербайджанофобскую деятельность", поставив под сомнение его полномочия выступать от имени "международного сообщества". В резком заявлении сообщества ставится под сомнение представительство Кардина в международном сообществе, утверждается, что выступление от имени междунарооного сообщества выходит за рамки Сената США.

"Международное сообщество" - это не только Сенат США. Международное сообщество - это доверие 120 стран Движения неприсоединения к Азербайджану, который в течение четырех лет возглавлял Движение, крупнейшую организацию в мире после ООН. Международное сообщество - это единодушное решение стран мира провести COP29, считающееся крупнейшим мероприятием в мире, в Азербайджане", - заявила община.

В заявлении, подвергающем критике подход Кардина, подчеркивается необходимость более широкой перспективы, содержится призыв к сенатору перенаправить свое внимание на внутренние проблемы. "Если Бен Кардин, с его менталитетом крестоносца, так озабочен правами человека, то пусть он сосредоточится на обеспечении прав коренных американцев в самих США и поднимет свой голос против жестокости полиции и вооруженного насилия", - подчеркнули в общине Западного Азербайджана.

Сенатор Бен Кардин, председатель комитета по международным отношениям Сената США, недавно призвал власти Азербайджана прекратить политические репрессии. Он выразил обеспокоенность обращением Азербайджана с журналистами, предполагаемыми незаконными задержаниями деятелей оппозиции и обвинениями в транснациональных репрессиях как антидемократической тактике.

"Нападения Азербайджана на журналистов, незаконные задержания оппозиции и предполагаемое использование транснациональных репрессий являются антидемократической тактикой. Баку должен освободить политических заключенных и прекратить преследования, чтобы стать частью международного сообщества в преддверии COP29", - заявил Кардин в своем аккаунте X platform.