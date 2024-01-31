Председатель общины Западного Азербайджана, депутат парламента Азиз Алекперли
Община Западного Азербайджана осуждает сенатора США Бена Кардина
Община Западного Азербайджана осудило сенатора Бена Кардина за "азербайджанофобскую деятельность", поставив под сомнение его полномочия выступать от имени "международного сообщества". В резком заявлении сообщества ставится под сомнение представительство Кардина в международном сообществе, утверждается, что выступление от имени междунарооного сообщества выходит за рамки Сената США.
"Международное сообщество" - это не только Сенат США. Международное сообщество - это доверие 120 стран Движения неприсоединения к Азербайджану, который в течение четырех лет возглавлял Движение, крупнейшую организацию в мире после ООН. Международное сообщество - это единодушное решение стран мира провести COP29, считающееся крупнейшим мероприятием в мире, в Азербайджане", - заявила община.
В заявлении, подвергающем критике подход Кардина, подчеркивается необходимость более широкой перспективы, содержится призыв к сенатору перенаправить свое внимание на внутренние проблемы. "Если Бен Кардин, с его менталитетом крестоносца, так озабочен правами человека, то пусть он сосредоточится на обеспечении прав коренных американцев в самих США и поднимет свой голос против жестокости полиции и вооруженного насилия", - подчеркнули в общине Западного Азербайджана.
Сенатор Бен Кардин, председатель комитета по международным отношениям Сената США, недавно призвал власти Азербайджана прекратить политические репрессии. Он выразил обеспокоенность обращением Азербайджана с журналистами, предполагаемыми незаконными задержаниями деятелей оппозиции и обвинениями в транснациональных репрессиях как антидемократической тактике.
"Нападения Азербайджана на журналистов, незаконные задержания оппозиции и предполагаемое использование транснациональных репрессий являются антидемократической тактикой. Баку должен освободить политических заключенных и прекратить преследования, чтобы стать частью международного сообщества в преддверии COP29", - заявил Кардин в своем аккаунте X platform.
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Gagik
2024-01-31
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