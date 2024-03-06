Синоптики прогнозируют в четверг штормовой ветер  (обновлено)

В четверг, 7 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, небольшая изморось, ближе к ночи - дожди. К вечеру умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью +3 +6°, днем +7 +11°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В районах Азербайджана, в горных местах временами осадки, снег, местами снегопад будет интенсивным. Ночью и утром возможен туман. Днем западный ветер на отдельных территориях будет временами усиливаться.

Температура воздуха составит ночью +2 +6°, днем +10 +15°, в горах ночью от -2° до +3°, днем +3 +6°.

Сила северо-западного ветра по прогнозам синоптиков 7 марта в Баку и на Апшероне будет усиливаться до 15-18 м/с, а порывами до 20-23 м/с. Ветреная погода сохранится до утра 8-го числа.

Вечером и ночью в некоторых местах есть вероятность осадков.

Усиление ветра ожидается в горных и предгорных районах.

Ночью и утром в некоторых горных территориях на дорогах есть вероятность гололеда.