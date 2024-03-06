В Баку ожидается ветреная погода, горах - снег
Синоптики прогнозируют в четверг штормовой ветер (обновлено)
В четверг, 7 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, небольшая изморось, ближе к ночи - дожди. К вечеру умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.
Температура воздуха составит ночью +3 +6°, днем +7 +11°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
В районах Азербайджана, в горных местах временами осадки, снег, местами снегопад будет интенсивным. Ночью и утром возможен туман. Днем западный ветер на отдельных территориях будет временами усиливаться.
Температура воздуха составит ночью +2 +6°, днем +10 +15°, в горах ночью от -2° до +3°, днем +3 +6°.
Сила северо-западного ветра по прогнозам синоптиков 7 марта в Баку и на Апшероне будет усиливаться до 15-18 м/с, а порывами до 20-23 м/с. Ветреная погода сохранится до утра 8-го числа.
Вечером и ночью в некоторых местах есть вероятность осадков.
Усиление ветра ожидается в горных и предгорных районах.
Ночью и утром в некоторых горных территориях на дорогах есть вероятность гололеда.
Общество
-
- 7 март 2024, 15:58
Новая платформа облегчит деятельность компаний в вопросах организации, управления и контроля выездных работ, а также ускорит процессы цифровизации Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell представляет решение «Управление мобильной командой», призванное сделать деловое общение более удобным. Эта платформа предоставляет инновационные инструменты, позволяющие предприятиям оптимизировать операции на местах, наладить взаимодействие в команде, повысить продуктивность бизнеса и общий уровень удовлетворенности клиентов.
-
- 7 март 2024, 15:00
В пятницу 8 марта в Бак и на Апшероне будет переменчивая погода, утром и вечером возможны осадки. Ветер северо-паданый, порывистый. Температура воздуха ночью +3+6, днем будет +6+10 градусов.
-
- 7 март 2024, 13:58
Совет кадиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издал фетву по случаю наступления месяца Рамазан. В ней определен ежедневный график начала и окончания поста в период Рамазан.
-
- 7 март 2024, 13:54
6 марта в офисах интернет-телевидения "Топлум" и III Республиканской платформы были проведены обыски, при этом несколько сотрудников были задержаны по подозрению в контрабанде. Эти действия вызвали тревогу у правозащитников и наблюдателей за СМИ, которые рассматривают их как часть более широкой схемы подавления инакомыслящих в стране.
Написать отзыв