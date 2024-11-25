В ближайшие дни будет дождливо

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола пригласила азербайджанского экономиста и политзаключенного профессора Губада Ибадоглу в Страсбург для участия в церемонии вручения премии имени Сахарова 2024 года. Приглашение, переданное депутатом Европарламента Майклом Блоссом на климатической конференции COP29, поступило в то время, когда Ибадоглу остается под домашним арестом и ему запрещено покидать Азербайджан.