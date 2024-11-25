В ближайшие дни будет дождливо
В ближайшие дни будет дождливо
Во вторник в столице ожидается дождь, местами интенсивный с грозой, сообщают синоптики. Умеренный северо-западный ветер. По прогнозам, дождливая погода сохранится до вечера среды.
Температура воздуха ночью +7+10°, днем +11+13°. Влажность ночью 80-90%, днем 70-80%.
По стране также пройдут дожди с грозами. В горной местности снег. Местами туман, ветер западный.
В низменной зоне ночью +4+8°, днем +10+15°. В горах ночью до – 3° мороза, днем +3+6°.
Общество
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Лидеры мировых и локальных компаний, включая представителей Google, Ambition Loop, Azercell и ЗАО «Азербайджанские железные дороги», обсудили корпоративную ответственность, инновации и роль партнерства в продвижении устойчивого развития
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- 24 ноябрь 2024, 21:06
В Баку завершилась конференция COP29, оставив после себя шлейф противоречий и критики, а известный историк Джамиль Гасанлы охарактеризовал это событие как яркое отражение проблем управления в Азербайджане при президенте Ильхаме Алиеве. Гасанлы, ярый критик администрации, назвал COP29 дорогостоящим зрелищем, которое выявило системные сбои и усилило международное внимание к политическим и экономическим структурам Азербайджана.
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Председатель Европейского парламента Роберта Метсола пригласила азербайджанского экономиста и политзаключенного профессора Губада Ибадоглу в Страсбург для участия в церемонии вручения премии имени Сахарова 2024 года. Приглашение, переданное депутатом Европарламента Майклом Блоссом на климатической конференции COP29, поступило в то время, когда Ибадоглу остается под домашним арестом и ему запрещено покидать Азербайджан.
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Операция в аэропорту Стамбула выявила инцидент, который может обострить дипломатические отношения. Кахраман Шамиль оглу Мамедов, предположительно являющийся азербайджанским военным атташе, был пойман с 70 килограммами золота. Несмотря на заявления Мамедова о том, что он дипломат, считается, что инцидент связан с контрабандой золота, сообщают турецкие СМИ.
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