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(6 часов назад)
В ближайшие дни будет дождливо

В ближайшие дни будет дождливо

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В ближайшие дни будет дождливо

Во вторник в столице ожидается дождь, местами интенсивный с грозой, сообщают синоптики. Умеренный северо-западный ветер.  По прогнозам, дождливая погода сохранится до вечера среды.

Температура воздуха ночью +7+10°, днем +11+13°. Влажность ночью 80-90%, днем  70-80%.

По стране также пройдут дожди с грозами. В горной местности снег. Местами туман, ветер западный.

В низменной зоне ночью +4+8°, днем +10+15°. В горах ночью до – 3° мороза, днем +3+6°.

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