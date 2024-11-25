Азербайджан создает новые муниципалитеты путем слияний

Парламент Азербайджана одобрил формирование новых муниципалитетов путем объединения существующих с целью повышения административной эффективности и местного управления. Этот шаг, основанный на поправках к закону «О создании новых муниципалитетов в Азербайджанской Республике путем объединения муниципалитетов», был санкционирован статьей 95 Конституции.

В рамках новой структуры муниципалитеты в Баку, Гяндже и других регионах будут объединены в упорядоченные образования. Например, муниципалитеты Мардакан и Шаган в Хазарском районе Баку теперь будут составлять муниципалитет Мардакан. Аналогичным образом, несколько муниципалитетов в Гяндже, Нафталане и Абшеронском регионах были реорганизованы для снижения фрагментации и укрепления управления.

Изменения охватывают как городские, так и сельские районы, влияя на муниципалитеты в таких районах, как Карадаг, Пираллахы, Агджабеди и Агдам, среди прочих. В некоторых регионах до пяти муниципалитетов были объединены в единые образования, чтобы способствовать лучшему распределению ресурсов и предоставлению услуг.

Реорганизация отражает более широкую стратегию Азербайджана по оптимизации административных подразделений в соответствии с целями развития. Ожидается, что новая структура улучшит государственное управление, усилит участие граждан и поддержит экономическое планирование на муниципальном уровне.

Реализация закона рассматривается как важная веха в реформах управления в Азербайджане, направленных на устранение давней неэффективности местных администраций. Он согласуется с усилиями страны по содействию социально-экономическому развитию регионов.