В Канаде разоблачена группировка, отправлявшая похищенные автомобили в Азербайджан и Грузию

В Канаде разоблачена группировка, отправлявшая похищенные автомобили в Азербайджан и Грузию

Полиция канадского штата Онтарио задержала преступную группу из 11 человек, которая похищала автомобили и отправляла их в Грузию и Азербайджан. Число похищенных машин составило 52 единицы на общую сумму 3,2 млн. долларов.

По факту возбуждено уголовное дело по 96 статьям. В составе группы были и двое азербайджанцев Санан Аббасов и Ибрагим Таиров, сообщает азербайджанская служба радио «Свобода».