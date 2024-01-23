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(3 часа назад)
В Канаде разоблачена группировка, отправлявшая похищенные автомобили в Азербайджан и Грузию

В Канаде разоблачена группировка, отправлявшая похищенные автомобили в Азербайджан и Грузию

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В Канаде разоблачена группировка, отправлявшая похищенные автомобили в Азербайджан и Грузию

Полиция канадского штата Онтарио задержала преступную группу из 11 человек, которая похищала автомобили и отправляла их в Грузию и Азербайджан. Число похищенных машин составило 52 единицы на общую сумму 3,2 млн. долларов.

По факту возбуждено уголовное дело по 96 статьям. В составе группы были и двое азербайджанцев Санан Аббасов и Ибрагим Таиров, сообщает азербайджанская служба радио «Свобода».

 

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