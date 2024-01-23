В Канаде разоблачена группировка, отправлявшая похищенные автомобили в Азербайджан и Грузию
В Канаде разоблачена группировка, отправлявшая похищенные автомобили в Азербайджан и Грузию
Полиция канадского штата Онтарио задержала преступную группу из 11 человек, которая похищала автомобили и отправляла их в Грузию и Азербайджан. Число похищенных машин составило 52 единицы на общую сумму 3,2 млн. долларов.
По факту возбуждено уголовное дело по 96 статьям. В составе группы были и двое азербайджанцев Санан Аббасов и Ибрагим Таиров, сообщает азербайджанская служба радио «Свобода».
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- Экономика
- 23 январь 2024 11:18
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- 24 январь 2024, 16:57
В ближайшие сутки в Баку и на Апшероне осадки не ожидаются. Сохранится холодная погода. Ветер юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха ночью и днем будет 0 -2 мороза.
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В последние дни наблюдается усиление напряженности в отношениях между Азербайджаном и европейскими официальными органами, в частности Советом Европы и Европейским союзом (ЕС), поскольку разворачиваются дискуссии об ограничении полномочий Азербайджана. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассматривает вопрос об ограничении полномочий азербайджанской делегации, окончательное решение ожидается 24 января. Причинами этого потенциального шага являются сообщения о нарушениях прав человека в Азербайджане и резкий рост числа политических заключенных.
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- 24 январь 2024, 15:21
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- 24 январь 2024, 12:13
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