В Насиминском районе изъяты оружие и наркотики
В Насиминском районе изъяты оружие и наркотики
Сотрудники Насиминского районного управления полиции Баку в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков и оружия, сообщает МВД.
У задержанного 19 февраля жителя Баку, ранее судимого Камрана Абузарова были изъяты пистолет «Макарова» и 8 патронов.
В тот же день, был задержан житель Сумгайыта Мамед Велиев, у которго обнаружено и изъято 1 кг. 950 г героина.
В ходе оперативных мероприятий, проведенных в последние дни сотрудниками Насиминской полиции изъято также: 2 автомата «Калашникова», 5 пистолетов «Макарова», 60 патронов и 7 магазинов к патронам.
Общество
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