В Насиминском районе изъяты оружие и наркотики

В Насиминском районе изъяты оружие и наркотики

Сотрудники Насиминского районного управления полиции Баку в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков и оружия, сообщает МВД.

У задержанного 19 февраля жителя Баку, ранее судимого Камрана Абузарова были изъяты пистолет «Макарова» и 8 патронов.

В тот же день, был задержан житель Сумгайыта Мамед Велиев, у которго обнаружено и изъято 1 кг. 950 г героина.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных в последние дни сотрудниками Насиминской полиции изъято также: 2 автомата «Калашникова», 5 пистолетов «Макарова», 60 патронов и 7 магазинов к патронам.