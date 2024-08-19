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(52 минуты назад)
В нескольких районах Баку по-прежнему не будет воды

В нескольких районах Баку по-прежнему не будет воды

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В нескольких районах Баку по-прежнему не будет воды

Из-за аварии на водопроводе Огуз-Габала-Баку до 21 августа будет прекращено водоснабжение Абшеронского района, Ясамальского, Сабаильского, Насиминского, Бинагадинского, Сабунчинского, Хазарского, Сураханского, Пираллахинского районов Баку и поселка Раманы. Об этом говорится в сообщении Госагентства по водным ресурсам страны.

Планируется, что ремонтно-восстановительные работы, начатые  утром 19 августа завершатся к вечеру 20 августа. С 21 августа вода будет подаваться в прежнем режиме.

Напомним, на прошлой неделе во многих районах Баку произошли перебои с подачей воды из-за ремонтно-восстановительных работ, проводимых на водопроводе Огуз-Габала-Баку.

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