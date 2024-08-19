В нескольких районах Баку по-прежнему не будет воды
В нескольких районах Баку по-прежнему не будет воды
Из-за аварии на водопроводе Огуз-Габала-Баку до 21 августа будет прекращено водоснабжение Абшеронского района, Ясамальского, Сабаильского, Насиминского, Бинагадинского, Сабунчинского, Хазарского, Сураханского, Пираллахинского районов Баку и поселка Раманы. Об этом говорится в сообщении Госагентства по водным ресурсам страны.
Планируется, что ремонтно-восстановительные работы, начатые утром 19 августа завершатся к вечеру 20 августа. С 21 августа вода будет подаваться в прежнем режиме.
Напомним, на прошлой неделе во многих районах Баку произошли перебои с подачей воды из-за ремонтно-восстановительных работ, проводимых на водопроводе Огуз-Габала-Баку.
Общество
-
- 19 август 2024, 20:04
«Стабильность и безопасность во всем регионе Южного Кавказа во многом зависят от тесного сотрудничества России и Азербайджана». Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном с российским коллегой Владимиром Путиным пресс-релизе 19 августа.
-
- 19 август 2024, 13:54
20 августа в Баку и на Апшероне будет сухо, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный.
-
- 17 август 2024, 13:08
18 августа в столице будет пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, который во второй половине дня перейдет в юго-западный.
-
- 16 август 2024, 18:28
В последнее время некоторые блогеры и активисты распространяют в социальных сетях списки, утверждая, что раскрывают, кто будет избран депутатами или состав нового парламента в Азербайджане. По их словам, как и на предыдущих выборах, на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 1 сентября, снова будет доминировать принцип «назначения». Однако они не раскрывают свои источники.
Написать отзыв