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(52 минуты назад)
Азербайджанские военные участвуют в учениях в Казахстане

Азербайджанские военные участвуют в учениях в Казахстане

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджанские военные участвуют в учениях в Казахстане

Согласно совместному плану министерств обороны Азербайджана и Казахстана, на учебном полигоне «Коктал» в городе Жаркент Алматинской области  Казахстан проходят совместные тактико-специальные учения «Алтын кыран – 2024».

Группа военнослужащих ВС Азербайджана направилась в Казахстан для участия в этих учениях, которые  продлятся до 24 августа, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

О количестве военных и роде войск которые, они представляют не сообщается.

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