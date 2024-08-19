Азербайджанские военные участвуют в учениях в Казахстане

Азербайджанские военные участвуют в учениях в Казахстане

Согласно совместному плану министерств обороны Азербайджана и Казахстана, на учебном полигоне «Коктал» в городе Жаркент Алматинской области Казахстан проходят совместные тактико-специальные учения «Алтын кыран – 2024».

Группа военнослужащих ВС Азербайджана направилась в Казахстан для участия в этих учениях, которые продлятся до 24 августа, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

О количестве военных и роде войск которые, они представляют не сообщается.