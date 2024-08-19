Азербайджанские военные участвуют в учениях в Казахстане
Азербайджанские военные участвуют в учениях в Казахстане
Согласно совместному плану министерств обороны Азербайджана и Казахстана, на учебном полигоне «Коктал» в городе Жаркент Алматинской области Казахстан проходят совместные тактико-специальные учения «Алтын кыран – 2024».
Группа военнослужащих ВС Азербайджана направилась в Казахстан для участия в этих учениях, которые продлятся до 24 августа, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
О количестве военных и роде войск которые, они представляют не сообщается.
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