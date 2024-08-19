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(53 минуты назад)
Глава Госкомитета по религиозным структурам примет участие в конференции в  Бразилии

Глава Госкомитета по религиозным структурам примет участие в конференции в  Бразилии

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Глава Госкомитета по религиозным структурам примет участие в конференции в  Бразилии

Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов примет участие в Межрелигиозном форуме G-20 (IF20), который пройдет в Бразилии 19-23 августа. Об этом говорится сообщении Госкомитета.

В повестке дня форума, глобальные проблемы религиозной сферы, а также  устойчивое развитие, борьба с бедностью и неравенством, реформы глобального управления, разрешение конфликтов, продовольственная безопасность и изменения климата.

Межконфессиональный форум «Большой двадцатки», проводимый с 2014 года, предоставляет религиозным учреждениям и исследовательским института платформу для обсуждения целей ООН в области устойчивого развития.

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