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(54 минуты назад)
Судебное заседание против председателя ПНФА Али Керимли перенесено

Судебное заседание против председателя ПНФА Али Керимли перенесено

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Судебное заседание по делу председателя ПНФА Али Керимли перенесено

19 августа подготовительное заседание суда по жалобе против председателя Партии Народного Фронта Азербайджана  Али Керимли перенесено на 26 августа. Причиной этого стали проблемы с документами адвоката истца.

13 августа в Насиминийском районном суде началось предварительное слушание по жалобе  в порядке особого обвинения в отношении Али Керимли.

Жалобу подал бывший председатель Контрольно-ревизионной комиссии партии Айдын Алиев. Он просит возбудить против Керимли уголовное дело по статье 147.1 УК (клевета, сведения порочащие честь и достоинство). Истец просил суд приговорить Али Керимли к 6 месяцам лишения свободы.

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