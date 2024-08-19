Судебное заседание против председателя ПНФА Али Керимли перенесено
Судебное заседание по делу председателя ПНФА Али Керимли перенесено
19 августа подготовительное заседание суда по жалобе против председателя Партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли перенесено на 26 августа. Причиной этого стали проблемы с документами адвоката истца.
13 августа в Насиминийском районном суде началось предварительное слушание по жалобе в порядке особого обвинения в отношении Али Керимли.
Жалобу подал бывший председатель Контрольно-ревизионной комиссии партии Айдын Алиев. Он просит возбудить против Керимли уголовное дело по статье 147.1 УК (клевета, сведения порочащие честь и достоинство). Истец просил суд приговорить Али Керимли к 6 месяцам лишения свободы.
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