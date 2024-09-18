В ноябре будут шесть выходных подряд

В ноябре будут шесть выходных подряд

Кабинет министров принял решение о перестановке рабочих и выходных дней в ноябре.

12 (вторник) и 13 (среда) ноября станут выходными, а субботние дни 16 и 23 ноября станут рабочими.

Таким образом, с 8-го по 13-ое ноября включительно шесть дней подряд будут выходными.

Напомним, что 8 ноября является Днем победы, а 9 ноября – Днем флага. Поскольку 9 ноября попадает на субботу, то выходной переносится на понедельник 11 ноября.

Очевидно, предоставление длительных выходных связано с проведением COP29 – 11-22 ноября.

В первые дни конференции ожидается прибытие особенно большого количества гостей, включая глав государств и правительств.