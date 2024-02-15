В пятницу ожидается мокрый снег
В пятницу ожидается мокрый снег
В пятницу, 16 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове пройдут осадки, местами интенсивные. Утром дождь перейдет в мокрый снег.
Ветер северо-западный, порывистый, к вечеру ослабнет.
Температура воздуха ночью и днем составит +4 +7 градусов, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
По районам также ожидаются дожди, туман. В горных и предгорных районах выпадет снег. В западных районах усилится восточный ветер.
Температура воздуха в низменности ночью +2 +6, днем +6 +10 градусов.
В горах ночью -3 -8 мороза, днем 0 -3 градуса.
Общество
-
- 16 февраль 2024, 12:55
17 февраля в Баку и на Апшероне продолжатся осадки в виде дождя, который утром и вечером перейдет в мокрый снег. Ветер северо-западный, умеренный.
-
- 16 февраль 2024, 02:20
Футбольный клуб «Карабах» из Агдама в первом матче этапа плей-офф Лиги Европы уверенно победил в гостях португальскую «Брагу» со счетом 4:2.
-
- 14 февраль 2024, 17:13
В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками МВД, в Хатаинском районе Баку задержаны ранее судимый Азер Гасымов и его знакомый Ариф Алиев.
-
- 14 февраль 2024, 17:07
Содержащийся в заключении активист партии Народного фронта Замин Салаев жалуется на ухудшение условий содержания в колонии. Как сообщила Turan его супруга Саида Салаева, 13 февраля в ходе телефонного разговора, Замин пожаловался на проблемы со здоровьем и ухудшение условий его содержания.
Написать отзыв