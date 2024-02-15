В пятницу ожидается мокрый снег

В пятницу, 16 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове пройдут осадки, местами интенсивные. Утром дождь перейдет в мокрый снег.

Ветер северо-западный, порывистый, к вечеру ослабнет.

Температура воздуха ночью и днем составит +4 +7 градусов, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

По районам также ожидаются дожди, туман. В горных и предгорных районах выпадет снег. В западных районах усилится восточный ветер.

Температура воздуха в низменности ночью +2 +6, днем +6 +10 градусов.

В горах ночью -3 -8 мороза, днем 0 -3 градуса.