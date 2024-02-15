Азербайджан готовится к широкомасштабной войне против Армении – Пашинян
Азербайджан готовится к широкомасштабной войне против Армении – Пашинян
На заседании правительства Армении 15 февраля премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Азербайджан готовится к широкомасштабной войне против Армении.
"Азербайджан регулярно говорит о территориях четырех сел-анклавов, но отказываясь признать, что захватили территории 31 села Армении», - сказал он.
Армения предлагает начертить границу на картах, а потом на земле и взаимно отвести войска. Однако Баку делает все, чтобы азербайджанские войска не уходили с захваченных терриорий 31 села Армении, сказал Пашинян.
Азербайджан отказывается уходить и для этого может быть только одна причина - начало военных действий на некоторых участках границы с перспективой превратить военную эскалацию в полномасштабную войну против Армении. «Это намерение читается во всех заявлениях и действиях официального Баку», - сказал Пашинян.
Политика правительства Армении заключается в том, чтобы путем активных переговоров сделать все возможное, чтобы предотвратить такое развитие событий, в то же время твердо защищая все законные интересы Армении, - подчеркнул Пашинян.
Политика
-
- 16 февраль 2024, 13:54
В Мюнхене 16 февраля, открывается 60-я международная конференция по безопасности - самый авторитетный в мире форум по вопросам безопасности. В ней принимают участие 180 высокопоставленных представителей, включая глав государств и правительств 50 стран.
-
- 16 февраль 2024, 12:10
Иран против присутствия иностранцев в регионе под предлогом решения проблем. Об этом в четверг заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, принимая в Тегеране вице-премьера Армении Мгера Григоряна, сообщает агентство ИРНА.
-
- 16 февраль 2024, 10:57
Администрация Байдена подтвердила в четверг, что есть разведданные, что Россия разрабатывает системы наведения на цели из космоса, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
-
- 16 февраль 2024, 10:55
Милли Меджлис сегодня на внеочередном заседании рассмотрел представление президента Ильхама Алиева о назначении премьер-министра Азербайджана. Глава государства вновь представил на эту должность кандидатуру Али Асадова, который занимает пост премьер-министра с октября 2019 г. Депутаты поддержали кандидатуру Асадова и утвердили его на посту премьера.
Написать отзыв