Азербайджан готовится к широкомасштабной войне против Армении – Пашинян

На заседании правительства Армении 15 февраля премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Азербайджан готовится к широкомасштабной войне против Армении.

"Азербайджан регулярно говорит о территориях четырех сел-анклавов, но отказываясь признать, что захватили территории 31 села Армении», - сказал он.

Армения предлагает начертить границу на картах, а потом на земле и взаимно отвести войска. Однако Баку делает все, чтобы азербайджанские войска не уходили с захваченных терриорий 31 села Армении, сказал Пашинян.

Азербайджан отказывается уходить и для этого может быть только одна причина - начало военных действий на некоторых участках границы с перспективой превратить военную эскалацию в полномасштабную войну против Армении. «Это намерение читается во всех заявлениях и действиях официального Баку», - сказал Пашинян.

Политика правительства Армении заключается в том, чтобы путем активных переговоров сделать все возможное, чтобы предотвратить такое развитие событий, в то же время твердо защищая все законные интересы Армении, - подчеркнул Пашинян.