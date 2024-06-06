В пятницу в горах интенсивные осадки, в Баку жара
В пятницу в горах интенсивные осадки, в Баку жара
7 июня в Баку и на Апшероне сохранится жаркая, сухая погода, Ветер юго-западный, который вечером перейдет в северо-западный. Температура воздуха днем составит +32+37°.
По горным областям страны в период 7- 9 июня ожидаются ливни с грозами и градом. Это приведет к селям на горных реках, предупреждают синоптики Минэкологии.
Ветер восточный, умеренный. Температура воздуха в низменности днем поднимется до +39°. В горах будет +20+25°.
Общество
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В официальном обращении к президенту Ильхаму Алиеву видные азербайджанские лингвисты и защитники культуры призвали к созданию специального учреждения для надзора за обогащением и регулированием азербайджанского языка. Это предложение было выдвинуто на фоне опасений по поводу растущего притока иностранных терминов в связи с глобализацией и техническим прогрессом, что угрожает чистоте и целостности национального языка.
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Центральный Банк Азербайджанской Республики выдал лицензию на право осуществления деятельности в качестве эмитента электронных денег ООО «A-Solutions», мажоритарным учредителем которого является компания OOO «Azercell Telecom». Таким образом, «akart», которая впервые в телекоммуникационном секторе страны смогла объединить в себе банковские операции и возможности мобильной связи, стала первым финтех-решением, получившим эту лицензию.
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- 5 июнь 2024, 12:51
6 июня в Баку и на Апшероне сохранится жаркая, сухая погода. Ветер Юго-западный, умеренный.
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- 5 июнь 2024, 12:32
Награждены победители хакатона, организованного в рамках сотрудничества Azercell и UFAZ Завершился хакатон «Techcell», организованный Азербайджано-Французским Университетом (UFAZ) при поддержке ООО «Azercell Telecom». Церемония награждения победителей состоялась в университете UFAZ.
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