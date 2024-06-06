В пятницу в горах интенсивные осадки, в Баку жара

В пятницу в горах интенсивные осадки, в Баку жара

7 июня в Баку и на Апшероне сохранится жаркая, сухая погода, Ветер юго-западный, который вечером перейдет в северо-западный. Температура воздуха днем составит +32+37°.

По горным областям страны в период 7- 9 июня ожидаются ливни с грозами и градом. Это приведет к селям на горных реках, предупреждают синоптики Минэкологии.

Ветер восточный, умеренный. Температура воздуха в низменности днем поднимется до +39°. В горах будет +20+25°.