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(1 час назад)
Суд отказался освободить руководителей Abzas Media под залог

Суд отказался освободить руководителей Abzas Media под залог

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Суд отказался освободить руководителей Abzas Media под залог

Хатаинский районный суд Баку в четверг отклонил ходатайства защиты об освобождении директора и главного редактора онлайн издания  Abzas Media  - Ульви Гасанлы и Севиндж Вагифгызы под денежный залог.

Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов, на эти решения будут поданы апелляционные жалобы. 

Адвокат отметил, что 20 июня истекает срок их ареста. Однако после привлечения к делу Abzas Media экономиста Фарида Мехралызаде и его ареста на 3 месяца и 20 дней сроки ареста Гасанлы и Вагифгызы также могут быть продлены до 20 сентября.

* В ноябре 2023 г. – января 2024 г. по обвинению в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору»  были арестованы шесть  журналистов и медиработников, связанных с  Abzas Media.

В апреле по этому делу были арестованы также руководитель сайта meclis.info Имран Алиев и  глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. Впоследствии их дела были выделены в отдельное производство.

1 июня по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарида Мехралызаде.

Арестованные не признают себя виновными. Правозащитники признали их политзаключенными. Международные организации призвали к освобождению арестованных. 

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