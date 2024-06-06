Суд отказался освободить руководителей Abzas Media под залог
Суд отказался освободить руководителей Abzas Media под залог
Хатаинский районный суд Баку в четверг отклонил ходатайства защиты об освобождении директора и главного редактора онлайн издания Abzas Media - Ульви Гасанлы и Севиндж Вагифгызы под денежный залог.
Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов, на эти решения будут поданы апелляционные жалобы.
Адвокат отметил, что 20 июня истекает срок их ареста. Однако после привлечения к делу Abzas Media экономиста Фарида Мехралызаде и его ареста на 3 месяца и 20 дней сроки ареста Гасанлы и Вагифгызы также могут быть продлены до 20 сентября.
* В ноябре 2023 г. – января 2024 г. по обвинению в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору» были арестованы шесть журналистов и медиработников, связанных с Abzas Media.
В апреле по этому делу были арестованы также руководитель сайта meclis.info Имран Алиев и глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. Впоследствии их дела были выделены в отдельное производство.
1 июня по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарида Мехралызаде.
Арестованные не признают себя виновными. Правозащитники признали их политзаключенными. Международные организации призвали к освобождению арестованных.
Политика
-
В Декларации о независимости Армении, которая включена в Конституцию Армении, есть территориальные претензии к Азербайджану.
-
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу заключенного Гобустанской тюрьмы Азербайджана Вугара Алиева, сообщает сайт правовой информации.
-
- 6 июнь 2024, 16:31
Переполненность тюрем по-прежнему остается острой проблемой для многих европейских пенитенциарных систем, говорится в Ежегодном отчете Совета Европы по тюремам (SPACE I) за 2023 год.
-
- 6 июнь 2024, 16:06
Распоряжением главы государства в четверг, Рашад Исмайлов назначен послом Азербайджана в Султанате Оман.
Написать отзыв