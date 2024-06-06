Суд отказался освободить руководителей Abzas Media под залог

Хатаинский районный суд Баку в четверг отклонил ходатайства защиты об освобождении директора и главного редактора онлайн издания Abzas Media - Ульви Гасанлы и Севиндж Вагифгызы под денежный залог.

Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов, на эти решения будут поданы апелляционные жалобы.

Адвокат отметил, что 20 июня истекает срок их ареста. Однако после привлечения к делу Abzas Media экономиста Фарида Мехралызаде и его ареста на 3 месяца и 20 дней сроки ареста Гасанлы и Вагифгызы также могут быть продлены до 20 сентября.

* В ноябре 2023 г. – января 2024 г. по обвинению в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору» были арестованы шесть журналистов и медиработников, связанных с Abzas Media.

В апреле по этому делу были арестованы также руководитель сайта meclis.info Имран Алиев и глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. Впоследствии их дела были выделены в отдельное производство.

1 июня по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарида Мехралызаде.

Арестованные не признают себя виновными. Правозащитники признали их политзаключенными. Международные организации призвали к освобождению арестованных.