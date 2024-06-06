Армения и Азербайджан могут обменяться территориями – представитель Еревана
Армения и Азербайджан могут обменяться территориями – представитель Еревана
Представитель правительства Армении Гор Царукян в интервью Общественному ТВ Армении сообщил, что Баку и Ереван могут пойти на обмен некоторыми приграничными территориями.
«Референдум может быть проведен и скорее всего будет проведен, если стороны придут к соглашению об обмене какими-то территориями, например Воскепарский, Беркаберский треугольники и т.д.», - сказал он.
Отметим, что указанные Царукяном участки вклиниваются на территории друг друга. Их обмен делает границу логичной. К примеру, дорога из Газаха в села Мазам и далее в Гушчу Айрым не будет пересекать территорию Армении.
То же самое касается армянской дороги из Воскепара в Киранц.
Судя по всему, Баку и Ереван решили восстановить бывшие границы Азербайджанской и Армянской ССР, а за тем провести обмен территориями, чтобы сделать их удобнее и логичнее.
Царукян подтвердил, что Армения и Азербайджан имеют твердую международно-правовую договорную основу, на основании которой начали проводить демаркацию. Определение границ проводится по картам Генштаба СССР за 1974 - 1978 гг.
По словам Царукяна, в Киранце азербайджанской стороне перешли два жилых дома, несколько строений и ряд земельных участков. Одновременно и к Армении перешли определенные территории 4-х азербайджанских сел.
Он объяснил это тем, что во времена СССР председатели сельсоветов, директора колхозов часто обменивались территорими, что не отражалось в административных границах.
Царукян отметил также, что в процессе делимитации есть очень много «чувствительных» вопросов, содержание которых не раскрывается. «Однако этот процесс не был односторонним, и были обоюдные уступки», - подчеркнул он.
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