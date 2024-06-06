Армения и Азербайджан могут обменяться территориями – представитель Еревана

Представитель правительства Армении Гор Царукян в интервью Общественному ТВ Армении сообщил, что Баку и Ереван могут пойти на обмен некоторыми приграничными территориями.

«Референдум может быть проведен и скорее всего будет проведен, если стороны придут к соглашению об обмене какими-то территориями, например Воскепарский, Беркаберский треугольники и т.д.», - сказал он.

Отметим, что указанные Царукяном участки вклиниваются на территории друг друга. Их обмен делает границу логичной. К примеру, дорога из Газаха в села Мазам и далее в Гушчу Айрым не будет пересекать территорию Армении.

То же самое касается армянской дороги из Воскепара в Киранц.

Судя по всему, Баку и Ереван решили восстановить бывшие границы Азербайджанской и Армянской ССР, а за тем провести обмен территориями, чтобы сделать их удобнее и логичнее.

Царукян подтвердил, что Армения и Азербайджан имеют твердую международно-правовую договорную основу, на основании которой начали проводить демаркацию. Определение границ проводится по картам Генштаба СССР за 1974 - 1978 гг.

По словам Царукяна, в Киранце азербайджанской стороне перешли два жилых дома, несколько строений и ряд земельных участков. Одновременно и к Армении перешли определенные территории 4-х азербайджанских сел.

Он объяснил это тем, что во времена СССР председатели сельсоветов, директора колхозов часто обменивались территорими, что не отражалось в административных границах.

Царукян отметил также, что в процессе делимитации есть очень много «чувствительных» вопросов, содержание которых не раскрывается. «Однако этот процесс не был односторонним, и были обоюдные уступки», - подчеркнул он.