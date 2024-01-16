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(1 час назад)
В результате взрыва в общежитии в Сумгайыте пострадали 4 человека

В результате взрыва в общежитии в Сумгайыте пострадали 4 человека

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В результате взрыва в общежитии в Сумгайыте пострадали 4 человека

В результате взрыва поздно вечером 15 января в общежитии в городе Сумгайыт пострадали 4 человека, сообщило МЧС Азербайджана.

По предварительном данным, причина взрыва в помещении площадью 50 кв. м. на втором этаже двухэтажного здания  стала утечка газа.

В результате, обрушились перегородки стен, выбиты оконные рамы, 4 человека получили травмы, сообщило МЧС.

Пострадавшие, включая  двух детей доставлены в медучреждения Сумгайыта,  сообщили в TƏBİB. (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями).

Состояние одного из пострадавших стабильное, трех других – средней тяжести.

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