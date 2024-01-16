В результате взрыва в общежитии в Сумгайыте пострадали 4 человека
В результате взрыва в общежитии в Сумгайыте пострадали 4 человека
В результате взрыва поздно вечером 15 января в общежитии в городе Сумгайыт пострадали 4 человека, сообщило МЧС Азербайджана.
По предварительном данным, причина взрыва в помещении площадью 50 кв. м. на втором этаже двухэтажного здания стала утечка газа.
В результате, обрушились перегородки стен, выбиты оконные рамы, 4 человека получили травмы, сообщило МЧС.
Пострадавшие, включая двух детей доставлены в медучреждения Сумгайыта, сообщили в TƏBİB. (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями).
Состояние одного из пострадавших стабильное, трех других – средней тяжести.
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