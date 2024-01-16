В результате взрыва в общежитии в Сумгайыте пострадали 4 человека

Профсоюзный активист Айхан Исрафилов 16 января на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям отверг предъявленное ему обвинение в наркотика[. Он заявил, что после задержания был вынужден был дать признательные показания в Наримановском районном управлении полиции под физическим давлением. Ему также угрожли обыском в доме и привлечением к ответственности других членов семьи.