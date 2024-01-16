Европарламент не будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане
Европарламент не будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане
Европарламент не будет наблюдать за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля. Об этом говорится в распространенном 15 января совместном заявлении сопредседателей Группы Европарламента по поддержке демократии и координации выборов (DEG), депутатов Дэвида Мак-Аллистера и Томаса Тобе.
Поскольку Европарламент не будет наблюдать за выборами, то и не будет комментировать избирательный процесс, а также объявленные результаты.
«Ни один член Европарламента не имеет полномочий от имени этого органа наблюдать за выборами или комментировать их», - подчеркнуто в заявлении. Если кто-то из членов Европарламента решит выразить отношение к выборам, то это будет его личной инициативой, а не Европарламента.
*Группы Европарламента по поддержке демократии и координации выборов (DEG) наблюдает за выборами на международном уровне, а также поощряет демократию и права человека.
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1 отзыв
Ruslan
2024-01-16
Потому что в Азербайджане выборы довели до абсурда это уже не выборы а цирк или мы думали так на западе дураки на все согласятся Запад поздно но просыпается...