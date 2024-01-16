Европарламент не будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

Европарламент не будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

Европарламент не будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

Европарламент не будет наблюдать за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля. Об этом говорится в распространенном 15 января совместном заявлении сопредседателей Группы Европарламента по поддержке демократии и координации выборов (DEG), депутатов Дэвида Мак-Аллистера и Томаса Тобе.

Поскольку Европарламент не будет наблюдать за выборами, то и не будет комментировать избирательный процесс, а также объявленные результаты.

«Ни один член Европарламента не имеет полномочий от имени этого органа наблюдать за выборами или комментировать их», - подчеркнуто в заявлении. Если кто-то из членов Европарламента решит выразить отношение к выборам, то это будет его личной инициативой, а не Европарламента.

*Группы Европарламента по поддержке демократии и координации выборов (DEG) наблюдает за выборами на международном уровне, а также поощряет демократию и права человека.