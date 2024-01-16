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(1 час назад)
Генсек Совета Европы соболезнует в связи с жертвами взрыва в Баку

Генсек Совета Европы соболезнует в связи с жертвами взрыва в Баку

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Генсек Совета Европы соболезнует в связи с жертвами взрыва в Баку

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в мебельном цехе Баку.

«Я опечалена взрывом, произошедшим в Баку. Мои мысли с жертвами и их близкими, а также с властями Азербайджана», - написала она в социальной сети X.

В результате взрыва в мебельном цехе Баку 15 января погибли 7 человек, еще 24 получили травмы различной степени.

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