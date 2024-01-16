Генсек Совета Европы соболезнует в связи с жертвами взрыва в Баку

Генсек Совета Европы соболезнует в связи с жертвами взрыва в Баку

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в мебельном цехе Баку.

«Я опечалена взрывом, произошедшим в Баку. Мои мысли с жертвами и их близкими, а также с властями Азербайджана», - написала она в социальной сети X.

В результате взрыва в мебельном цехе Баку 15 января погибли 7 человек, еще 24 получили травмы различной степени.