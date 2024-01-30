В среду будет ветренно

Юристы в Азербайджане выражают обеспокоенность по поводу того, что, по их утверждению, является неофициальной директивой, предписывающей им не заключать контракты с клиентами на сумму менее 300 манатов. Предполагаемое сообщение, переданное посредством звонков, а не письменных инструкций, вызвало у некоторых практикующих юристов беспокойство по поводу последствий для их профессиональной автономии.