  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny50 C
  • Среда, 31 январь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(14 минут назад)
В среду ожидается ветреная погода

В среду ожидается ветреная погода

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В среду будет ветренно

В среду, 31 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, подует северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0 +3°, днем +4 +7°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при Минэкологии.

В ряде восточных районов страны ожидаются кратковременные осадки.

Временами туман,  умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в низменности ночью  -2 +3°, днем  +5 +9°. В горах ночью  -10 -15°, днем  0 -5°.

На горных дорогах гололед.

 

Написать отзыв

Общество

Azərbaycanın adı yenə rüşvət qalmaqalında? – Nahid Cəfərov Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей