В среду ожидается ветреная погода
В среду будет ветренно
В среду, 31 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, подует северо-западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 0 +3°, днем +4 +7°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при Минэкологии.
В ряде восточных районов страны ожидаются кратковременные осадки.
Временами туман, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха в низменности ночью -2 +3°, днем +5 +9°. В горах ночью -10 -15°, днем 0 -5°.
На горных дорогах гололед.
Общество
-
- 31 январь 2024, 14:50
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL сообщил о присоединении к Глобальному договору ООН. Эта инициатива направлена на поощрение социальной ответственности бизнеса и его соответствию принципам устойчивого развития, говорится в пресс-релизе AZAL.
-
- 30 январь 2024, 19:10
По делу о взрыве и пожаре в мебельном цехе в Бинагадинском району Баку арестованы два человека.
-
- 30 январь 2024, 18:14
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата. Как? Следующими путями:
-
- 30 январь 2024, 15:22
Юристы в Азербайджане выражают обеспокоенность по поводу того, что, по их утверждению, является неофициальной директивой, предписывающей им не заключать контракты с клиентами на сумму менее 300 манатов. Предполагаемое сообщение, переданное посредством звонков, а не письменных инструкций, вызвало у некоторых практикующих юристов беспокойство по поводу последствий для их профессиональной автономии.
Написать отзыв