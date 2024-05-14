В среду сохранится пасмурная погода с осадками и ветром
В среду пасмурная погода с осадками и ветром сохранится
15 мая в Баку и на Абшероне сохранится пасмурная погода. К вечеру ожидается дождь. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью составит +10+13°, днем будет +16+19°.
По районам страны местами пройдут ливни с грозами и градом. Ветер западный.
В низменности ночью температура воздуха составит +8+12°, днем будет +18+23°. В горах ночью от -2 до +3°, днем + 5+9°.
Общество
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- 14 май 2024, 17:32
Лидирующий мобильный оператор приглашает учащихся 6-7 классов принять участие в соревновании по информатике и программированию «Azercell Telecom» объявляет о проведении очередного конкурса «AZERCELL CUP» в рамках сотрудничества с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования. В конкурсе, направленном на поддержку развития школьников в области информатики и программирования, будут соревноваться учащиеся 6-7 классов.
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- 14 май 2024, 15:20
12 мая Береговая охрана Пограничных войск Азербайджана на море в 10 милях от поселка Алят мешок, в котором находилось 26 кг марихуаны, упакованных в целлофан.
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- 13 май 2024, 17:37
В ходе операции сотрудников МВД, в селе Сим Астаринского района были задержаны жители этого села Хатаи Халигов и Афшин Салаев. Как сказано в сообщении пресс-службы МВД, в автомобиле, которым управлял Х. Халигов, был обнаружен 61 килограмм марихуаны, обогащенной психотропными веществами, и 4 банковские карты, использовавшиеся в незаконном обороте наркотиков.
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В рамках важного шага по укреплению международных отношений Азербайджан недавно заключил соглашения о безвизовом режиме с несколькими странами Восточной Европы, Азии и Африки. Примечательно, что 4 мая Азербайджан и Марокко, а также Гамбия отменили визовые требования, за ними 6 мая последовала Албания. Эти соглашения свидетельствуют о продолжающихся усилиях Азербайджана по укреплению дипломатических и экономических связей во всем мире.
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