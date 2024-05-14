В Женеве состоится встреча спикеров парламентов Азербадйжана и Армении
В Женеве состоится встреча спикеров парламентов Азербадйжана и Армении
Делегации Армении и Азербайджана примут участие 15-18 мая в заседании комитета по подготовке VI Всемирного конгресса председателей парламентов.
В рамках этого мероприятия состоится встреча спикера парламента Армении Алена Симоняна с азербайджанским коллегой Сахибой Гафаровой. Об этом сообщила пресс-служба парламента Армении.
Официальный Баку пока не подтвердил проведение такой встречи.
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