В Женеве состоится встреча спикеров парламентов Азербадйжана и Армении

14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иноагентах, из-за которого в Тбилиси уже месяц идут протесты. 84 депутата проголосовали за, 30 — против. В ходе голосования произошла драка между депутатами от оппозиции и правящей партии.