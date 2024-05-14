  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy140 C
  • Среда, 15 май 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 часа назад)
В Женеве состоится встреча спикеров парламентов Азербадйжана и Армении

В Женеве состоится встреча спикеров парламентов Азербадйжана и Армении

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Женеве состоится встреча спикеров парламентов Азербадйжана и Армении

Делегации Армении и Азербайджана примут участие 15-18 мая в заседании комитета по подготовке VI Всемирного конгресса председателей парламентов.

В рамках этого мероприятия состоится встреча спикера парламента Армении Алена Симоняна с азербайджанским коллегой  Сахибой Гафаровой. Об этом сообщила пресс-служба парламента Армении.

Официальный Баку пока не подтвердил проведение такой встречи.

 

Написать отзыв

Политика

Приведут ли протесты в Ереване к смене власти в Армении? - беседа с Тиграном Хзмаляном в программе "Çətin sual"


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей