Пограничники выловили на Каспии 26 кг марихуаны

В рамках важного шага по укреплению международных отношений Азербайджан недавно заключил соглашения о безвизовом режиме с несколькими странами Восточной Европы, Азии и Африки. Примечательно, что 4 мая Азербайджан и Марокко, а также Гамбия отменили визовые требования, за ними 6 мая последовала Албания. Эти соглашения свидетельствуют о продолжающихся усилиях Азербайджана по укреплению дипломатических и экономических связей во всем мире.