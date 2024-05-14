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(4 часа назад)
Пограничники выловили на Каспии 26 кг марихуаны

Пограничники выловили на Каспии 26 кг марихуаны

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Пограничники выловили на Каспии 26 кг марихуаны

12 мая Береговая охрана Пограничных войск Азербайджана обнаружила в море, в 10 милях от поселка Алят  мешок, в котором находилось 26 кг марихуаны, упакованной в целлофан.

По факту проводится расследование, говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Напомним, что наркоторговцы уже давно используют морской путь для трафика наркотиков из Ирана в Азербайджан.

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