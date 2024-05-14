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(4 часа назад)
Джейхун Байрамов отметил позитивный тренд в азербайджано-армянских переговорах

Джейхун Байрамов отметил позитивный тренд в азербайджано-армянских переговорах

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Джейхун Байрамов отметил позитивный тренд в азербайджано-армянских переговорах

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией должен быть справедливым, опирающимся на международное право соглашением. Об этом 14 мая заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ  Яном Боргом.

В мирном договоре должны быть исключены нюансы, которые в будущем могут привести к возникновению спорных вопросов.  По словам Байрамова, в настоящее время стороны работают над достижением взаимоприемлемых решений.

Он назвал встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном 10 мая в Алматы «очередным шагом» в мирном процессе.  Как отметил Байрамов, на этой встрече «было проведено большое обсуждение». Не вдаваясь в подробности, он оценил переговоры в Алматы «позитивно».

«Прямые двусторонние переговоры между Азербайджаном и Арменией являются тем форматом, который дает наиболее положительный результат». За последние 6 месяцев достигнуты  «ряд мер по укреплению доверия», - заметил Байрамов.

Он особо выделил  начало процесса делимитации границы между двумя странами и согласие о возвращении Азербайджану  4-х сел.

«Это произошло посредством прямых переговоров между двумя странами. Надеемся, что работа в этом направлении продолжится в позитивном направлении», - сказал Байрамов.

Достижение прочного и всеобъемлющего мира является главным приоритетом для ОБСЕ, в свою очередь сказал Борг.  В этом направлении важны прагматичные и равноправные переговоры, добавил он.

«Как ОБСЕ, мы приветствуем начало процесса делимитации и думаем, что этот процесс продолжится в ближайшие месяцы. Диалог необходим для долгосрочного мира. На вчерашних встречах в Ереване я также упомянул, что переговоры должны вестись добросовестно, чтобы найти решения», - подчеркнул он.

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Джейхун Байрамов отметил позитивный тренд в азербайджано-армянских переговорах Джейхун Байрамов отметил позитивный тренд в азербайджано-армянских переговорах Джейхун Байрамов отметил позитивный тренд в азербайджано-армянских переговорах Джейхун Байрамов отметил позитивный тренд в азербайджано-армянских переговорах Джейхун Байрамов отметил позитивный тренд в азербайджано-армянских переговорах Джейхун Байрамов отметил позитивный тренд в азербайджано-армянских переговорах Джейхун Байрамов отметил позитивный тренд в азербайджано-армянских переговорах Джейхун Байрамов отметил позитивный тренд в азербайджано-армянских переговорах Джейхун Байрамов отметил позитивный тренд в азербайджано-армянских переговорах Джейхун Байрамов отметил позитивный тренд в азербайджано-армянских переговорах Джейхун Байрамов отметил позитивный тренд в азербайджано-армянских переговорах Джейхун Байрамов отметил позитивный тренд в азербайджано-армянских переговорах Джейхун Байрамов отметил позитивный тренд в азербайджано-армянских переговорах

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