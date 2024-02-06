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(3 часа назад)
В среду температура воздуха в Азербайджане прогреется до +18°

В среду температура воздуха в Азербайджане прогреется до +18°

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В среду температура воздуха в Азербайджане прогреется до +18°

В воскресенье, 7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили  в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в окрестностях Баку возможны кратковременные осадки.

Подует умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит +3-+6°, днем - +12-+16°.

По районам Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром в ряде северных и западных районов с перерывами пройдут осадки, в горных территориях - снег, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-+5°, днем - +13-+18°, в горах ночью -2-7°, днем от -1° до +4°.

 

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