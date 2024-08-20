  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear240 C
  • Четверг, 22 август 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
В среду жаркая погода сохранится

В среду жаркая погода сохранится

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В среду жаркая погода сохранится

21 августа в столице будет без осадков, ветер северо-западный, который перейдет в юго-восточный.

Температура воздуха днем поднимется до +36 градусов. Влажность днем будет 40-50%.

На большей части страны осадки не ожидаются. Днем в ряде горных районов пройдут дожди. Ветер восточный,

В низменности днем будет +32+37 градусов. В горах +19+24 градуса.

Написать отзыв

Общество

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей