В среду жаркая погода сохранится
В среду жаркая погода сохранится
21 августа в столице будет без осадков, ветер северо-западный, который перейдет в юго-восточный.
Температура воздуха днем поднимется до +36 градусов. Влажность днем будет 40-50%.
На большей части страны осадки не ожидаются. Днем в ряде горных районов пройдут дожди. Ветер восточный,
В низменности днем будет +32+37 градусов. В горах +19+24 градуса.
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- В мире
- 20 август 2024 13:09
Общество
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За последние годы в Азербайджане сократилось как число детей, так и многодетных семей. По официальным данным, в 2023 году число детей в возрасте до 14 лет в стране составило 2,216 млн. В прошлом году число детей сократилось на 36 тыс. по сравнению с 2022 годом.
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- 21 август 2024, 12:47
22 августа в столице сохранится жаркая, сухая погода. Днем воздух прогреется до +37 градусов. Влажность днем составит 45-55 %.
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- 21 август 2024, 12:20
В Сабунчиском районе столицы полиция задержала двух наркоторговцев - Азамат Ахмедзаде и Шарифа Мамедова, ранее судимого за преступления, связанные с наркотиками.
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- 20 август 2024, 17:52
В настоящее время в международном аэропорту в Нахчыване наблюдается значительное скопление людей.
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