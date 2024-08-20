Инвалид I группы  6-й день держит голодовку в заключении

Общественный активист, инвалид I группы Фамиль Халилов, содержащийся в медико-санитарном отделении Бакинского СИЗО №1, уже 6 дней держит голодовку. Он протестует против своего «незаконного ареста».

Его супруга Кичикханым Халилова, сообщила 20 августа после встречи с ним, что состояние Фамиля остается очень серьезным.

«У него парализованы руки, но к ему так и не предоставили социального работника. Нет также и медицинского контроля. Соседи по камере больше не водят его в ванную. Я их не виню. Из-за антисанитарных условий у Фамиля раны по всему телу и никто его не лечит.

Дважды в неделю я хожу и купаю его, но у нас нет средств, чтобы чаще посещать его. Я живу и содержу троих детей за счет помощи окружающих", - сказала она.

Пенитенциарная служба пока не ответила на запрос о состоянии Фамиля Халилове.

Халилову, задержанному 2 мая, предъявлено обвинение по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Его родственники утверждают, что он невиновен и наказан за свои посты в социальных сетях.