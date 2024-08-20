Инвалид I группы 6-й день держит голодовку в заключении
Инвалид I группы 6-й день держит голодовку в заключении
Общественный активист, инвалид I группы Фамиль Халилов, содержащийся в медико-санитарном отделении Бакинского СИЗО №1, уже 6 дней держит голодовку. Он протестует против своего «незаконного ареста».
Его супруга Кичикханым Халилова, сообщила 20 августа после встречи с ним, что состояние Фамиля остается очень серьезным.
«У него парализованы руки, но к ему так и не предоставили социального работника. Нет также и медицинского контроля. Соседи по камере больше не водят его в ванную. Я их не виню. Из-за антисанитарных условий у Фамиля раны по всему телу и никто его не лечит.
Дважды в неделю я хожу и купаю его, но у нас нет средств, чтобы чаще посещать его. Я живу и содержу троих детей за счет помощи окружающих", - сказала она.
Пенитенциарная служба пока не ответила на запрос о состоянии Фамиля Халилове.
Халилову, задержанному 2 мая, предъявлено обвинение по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Его родственники утверждают, что он невиновен и наказан за свои посты в социальных сетях.
-
- Финансы
- 20 август 2024 12:02
-
Политика
-
- 21 август 2024, 21:50
Сообщается, что директор независимой новостной платформы «Abas Media» Ульви Гасанли столкнулся с угрозами смерти во время содержания в Бакинском следственном изоляторе № 1. Тревожные подробности стали известны благодаря его жене Рубабе Гулиевой, которая выразила обеспокоенность по поводу безопасности Гасанли в учреждении, предположив, что такое обращение с ним может быть результатом его журналистской работы по разоблачению нарушений прав человека.
-
- 21 август 2024, 17:52
В соцсетях ширится кампания украинских пользователей с призывом бойкотировать бензозаправки азербайджанской госкомпании SOCAR. Причиной этого стала договоренность 19 августа о расширении партнерства SOCAR с российским "Газпромом".
-
- 21 август 2024, 17:24
22 августа в Баку пройдет международная конференция, посвященная острову Бонейра, находяшейся под колониальным правлением Нидерландов. Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой и Движением Бонейра за права человека и перемены. Об этом журналистам сообщил в среду исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов.
-
- 21 август 2024, 16:44
Правительство Израиля утвердило выделение 6,5 млн шекелей (1 745 000 долларов )на установку национального павильона на 29-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29), которая пройдет 11-22 ноября в Баку, сообщило израильское экономическое издание "Калькалист".
Написать отзыв