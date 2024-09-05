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(55 минут назад)
В столице  ветрено, в горах ливни

В столице  ветрено, в горах ливни

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В столице  ветер, в горах ливни

6 августа в Баку будет пасмурно, бес осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +19+23°, днем - +26+29°.

В горных регионах страны ожидаются ливни с грозами. Утром и вечером местами туман. Ветер западный, порывистый.  В низменности днем + 25+30°, в горах +18+22°.

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