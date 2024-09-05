В столице ветрено, в горах ливни
В столице ветер, в горах ливни
6 августа в Баку будет пасмурно, бес осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +19+23°, днем - +26+29°.
В горных регионах страны ожидаются ливни с грозами. Утром и вечером местами туман. Ветер западный, порывистый. В низменности днем + 25+30°, в горах +18+22°.
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- Экономика
- 5 сентябрь 2024 13:35
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Общество
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4 сентября компания "Bakcell" - самый быстрый мобильный оператор страны совместно с Операционной компанией "Бакинское городское кольцо" организовала завтрак для журналистов. На встрече представители "Bakcell" и Операционной компании "Бакинское городское кольцо" подробно рассказали о важности проведения автомобильных гонок в Азербайджане и ответили на вопросы журналистов.
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- 5 сентябрь 2024, 13:15
В связи с ускоренным распространением оспы обезьян в различных странах мира, в Азербайджане предполагается проведение профилактических мер, сообщает Минздав страны.
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- 4 сентябрь 2024, 16:18
50% скидка на тарифные пакеты «SuperSən» при покупке смартфонов HONOR Теперь смартфоны HONOR и тарифные пакеты «SuperSən» стали еще доступнее! В преддверии нового учебного года Azercell запускает новую кампанию, предлагая интернет- и голосовые услуги на более выгодных условиях.
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- 4 сентябрь 2024, 15:45
Прошло три дня с момента завершения внеочередных парламентских выборов в Азербайджане. Лидеры-кандидаты во всех 125 округах уже объявлены. Однако жалобы по нескольким округам продолжают поступать.
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