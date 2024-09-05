Правительство Азербайджана признало нарушение прав активистов ПНФА

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня объявил решение по делу «Ахмедов и другие против Азербайджана».

Жалоба касалась беззаконий во время административных арестов в отношении активистов Партии Народного Фронта Азербайджана Ниямеддина Ахмедова, Фаига Амирова, Эльнура Юсубова и Эльнура Гасанова и ограничения их свободы собраний.

Правительство признало нарушение статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции прав и свобод.

Согласно решению Страсбургского суда, власти должны выплатить компенсациş по 1125 евро Ахмедову и Амирову и по 2025 евро – Юсубову и Гасанову.

Отметим, что Ахмедов и Гасанов в настоящее время находятся в заключении по другим делам.

В деле «Ибрагимов и другие против Азербайджана», где заявителями также были оппозиционеры, стороны достигли мирового соглашения.

Правительство должно выплатить Джавиду Ибрагимову, Сулейману Магеррамову, Ниджату Абдуллаеву, Бахтияру Юсубову и Баба Сулейманову по 2850 евро.

Они также жаловались на необоснованный административный арест и ограничение их свободы собраний.