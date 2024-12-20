В субботу будет дождливо
В субботу будет дождливо
В ночь с 20-го на 21 декабря в столице и на Абшероне продолжатся осадки, местами интенсивные.
Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью +5+8°, днем будет +9+11°. Влажность 70-80%.
В восточных регионах страны ожидаются осадки. В горах снег. Местами туман. Умеренный западный ветер. В низменности ночью +2+6°, днем +10+15°. В горах ночью до -10° мороза, днем – 3 + 2°.
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- Политика
- 20 декабрь 2024 14:00
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Общество
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- 21 декабрь 2024, 14:15
В воскресенье, 22 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых частях полуострова синоптики прогнозируют изморось. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем - 9-11° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба минэкологии.
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- 21 декабрь 2024, 13:54
Баку, часто называемый «Кавказским Дубаем», все больше становится известен систематическими нарушениями жилищных прав жителей. Во время городских реноваций и строительства элегантных новых зданий тысячи семей в столице Азербайджана были незаконно лишены своих домов. Многие, осознавая тщетность сопротивления, соглашаются на неадекватную денежную компенсацию за свое незаменимое имущество. Меньшинство, веря в Жилищный кодекс, требует от строительных компаний справедливой компенсации, но часто теряет все — и свои дома, и любую форму возмещения.
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- 21 декабрь 2024, 11:58
Азербайджанская команда представит страну на трех престижных международных олимпиадах Успешно продолжается подготовка юных программистов, которые представят Азербайджан на международных олимпиадах. В рамках сотрудничества Azercell, Министерства науки и образования и Института образования в Бакинской высшей школе нефти был организован очередной «Лагерь информатики».
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- 21 декабрь 2024, 11:09
Минувшей ночью произошли три землетрясения на армяно-азербайджанской границе магнитудами 4.8, 3 и 3.8, сообщил Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
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