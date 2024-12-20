В субботу будет дождливо

В субботу будет дождливо

В ночь с 20-го на 21 декабря в столице и на Абшероне продолжатся осадки, местами интенсивные.

Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью +5+8°, днем будет +9+11°. Влажность 70-80%.

В восточных регионах страны ожидаются осадки. В горах снег. Местами туман. Умеренный западный ветер. В низменности ночью +2+6°, днем +10+15°. В горах ночью до -10° мороза, днем – 3 + 2°.