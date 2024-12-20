Китай и Азербайджан, которых характеризуют как надежных и равноправных партнеров, стремящихся к взаимной выгоде, пережили значительный рост двусторонних отношений с момента установления дипломатических отношений в апреле 1992 года. По словам Дин Тао, временного поверенного в делах Китая в Азербайджане, это партнерство переросло в стабильное и стратегическое сотрудничество, подкрепленное взаимодействием на высоком уровне и углубленным сотрудничеством во многих секторах.

Выступая на пресс-конференции, посвященной подведению итогов достижений китайско-азербайджанских отношений в 2024 году, Дин подчеркнул важнейшую встречу председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшуюся 3 июля в Астане в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры объявили о повышении уровня двусторонних связей до уровня стратегического партнерства, что ознаменовало качественное улучшение их отношений и открыло новую главу традиционной дружбы.

Исторические максимумы в дипломатическом взаимодействии

2024 год ознаменовался беспрецедентной активностью в обменах на высоком уровне. Президент Алиев провел четыре встречи с китайскими делегациями, в то время как высокопоставленные китайские чиновники, включая Дин Сюэсян, члена Постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Китая, посетили Азербайджан. Эти взаимодействия придали новый импульс двустороннему сотрудничеству, особенно в политической и экономической сферах.

В заметном политическом выравнивании Азербайджан подтвердил свою приверженность принципу «Одного Китая», а президент Алиев выразил решительную поддержку усилиям Китая по национальному воссоединению. В ответ Пекин подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, отвергнув иностранное вмешательство под видом проблем с правами человека.

Торговля и экономическая устойчивость

Несмотря на глобальные экономические трудности, торговля между Китаем и Азербайджаном бросила вызов тенденциям, значительно расширившись. Объем двусторонней торговли достиг $3,1 млрд в 2023 году и вырос на 17,1% в годовом исчислении за первые десять месяцев 2024 года, составив $3,02 млрд. Дин прогнозирует рекордный годовой объем торговли к концу года.

«Структура нашей двусторонней торговли продолжает оптимизироваться», — сказал Дин. Быстрый рост отмечен в таких секторах, как зеленая энергетика, цифровая экономика и промышленное производство. Экспорт китайских электромобилей в Азербайджан в 2024 году увеличился в 4,2 раза, а такие азербайджанские товары, как вино и гранатовый сок, приобрели популярность в Китае.

Улучшение связи между людьми

Гуманитарные и культурные обмены также процветали. Еженедельные рейсы между Баку, Пекином и Урумчи увеличились до пяти, а введение Азербайджаном безвизового режима для граждан Китая удвоило число прибывающих туристов. Разрабатываются планы по содействию азербайджанскому туризму в Китай, что свидетельствует о взаимной приверженности укреплению более тесных связей.

Между тем, образовательные обмены на подъеме, около 8000 азербайджанцев изучают китайский язык. Престижные китайские университеты, включая Университет Цинхуа и Пекинский университет, активизировали исследования по Азербайджану, еще больше обогащая двустороннее культурное взаимопонимание.

Стратегическое многостороннее взаимодействие

Китай и Азербайджан продолжают эффективно сотрудничать на многосторонних платформах, таких как ООН, ШОС, БРИКС и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Две страны поддерживали друг друга на международных выборах и работали вместе, чтобы отстаивать глобальную справедливость и противостоять гегемонии и неоколониализму.

Дин подчеркнул общее видение, сформулированное председателем Си, который охарактеризовал стратегическое партнерство как «новую отправную точку» для отношений между двумя странами. «Вместе мы реализуем консенсус, достигнутый нашими лидерами, и выведем китайско-азербайджанские отношения на беспрецедентный уровень», — заявил посол Дин.