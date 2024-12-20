Азер Гасымлы
Азер Гасымлы сохраняет бодрость духа - супруга
Директор Института политического менеджмента, политолог Азер Гасымлы не имеет жалоб на условия содержания в Бакинском СИЗО-1 и сохраняет бодрость духа. Об этом Turan сообщила его супруга Самира Гасымлы, которая посетила Азера 20 декабря в Бакинском СИЗО-1.
По ее словам, Гасымлы передавал привет всем тем, кто интересуется им. Встреча проходила через стеклянную перегородку и супруги не смогли в нормальной обстановке поговорить, заметила Самира Гасымлы.
*Гасымлы был задержан 8 декабря по обвинению в вымогательстве ( статья 182.2.3 УК). Ему грозит лишения свободы от 5 до 10 лет. 9 декабря суд арестовал его на 4 месяца.
Жалобу против Гасымлы подало лицо, которое является его должником и по решению суда обязано было вернуть Гасымлы долг. Тем не менее, Гасымлы обвинили в том, что он угрожал этому лицу.
Гасымлы известен своей критикой внутренней и внешней политики правительства. В частности, он критиковал аресты журналистов и активистов, а также разворот внешней политики Азербайджан в направлении к России.
-
-
- Политика
- 20 декабрь 2024 14:00
Политика
-
- 21 декабрь 2024, 13:34
Глава Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическим инцидентом в городе Магдебург.
-
- 21 декабрь 2024, 13:30
Распоряжением главы государства, Вусал Асланов назначен председателем ЗАО "Бакинский метрополитен" .
-
- 21 декабрь 2024, 12:06
Осужденный по делу о наркотиках активист Ильхамиз Гулиев пожаловался на плохие условия содержания в Пенитенциарном комплексе в Умбакы.
-
- 21 декабрь 2024, 12:02
Рано утром 21 декабря 8 украинских дронов атаковали Казань. Удары были нанесены по промышленному предприятию и жилым домам. О пострадавших не сообщается.
Написать отзыв