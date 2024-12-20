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(1 час назад)
Азер Гасымлы

Азер Гасымлы

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азер Гасымлы  сохраняет бодрость духа - супруга

Директор Института политического менеджмента, политолог Азер  Гасымлы не имеет жалоб на условия содержания в Бакинском СИЗО-1 и сохраняет бодрость духа. Об этом Turan сообщила его супруга  Самира  Гасымлы, которая посетила Азера  20 декабря в Бакинском СИЗО-1. 

По ее словам, Гасымлы передавал привет всем тем, кто интересуется им. Встреча проходила через стеклянную перегородку и супруги не смогли в нормальной обстановке поговорить,  заметила Самира Гасымлы.

*Гасымлы был задержан 8 декабря по обвинению в вымогательстве ( статья 182.2.3 УК). Ему грозит лишения свободы от 5 до 10 лет. 9 декабря суд арестовал его на 4 месяца.

Жалобу против Гасымлы подало лицо, которое является его должником и по решению суда обязано было вернуть Гасымлы долг. Тем не менее, Гасымлы обвинили в том, что он угрожал этому лицу.

Гасымлы известен своей критикой внутренней и внешней политики правительства. В частности, он критиковал аресты журналистов и активистов, а также разворот внешней политики Азербайджан в направлении к России.

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