В субботу осадки продолжатся
В субботу осадки продолжатся
17 февраля в Баку и на Апшероне продолжатся осадки в виде дождя, который утром и вечером перейдет в мокрый снег. Ветер северо-западный, умеренный.
Температура воздуха ночью +1+3, днем будет +3+5 градусов.
По районам страны также ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – снег. Ветер восточный.
Температура воздуха в низменностью ночью составит +1+5, днем +5+9. В горах будет -3-8 мороза ночью и 0-3 днем.
Общество
-
- 16 февраль 2024, 23:00
14 февраля Ильхам Алиев официально приступил к своему семилетнему сроку на посту президента Азербайджана после своей победы на выборах, состоявшихся 7 февраля. Председатель правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) занимал высший пост в стране в течение последних 21 года, сохраняя свою власть благодаря последовательным победам на выборах, что подтверждается официальными сообщениями.
-
- 16 февраль 2024, 14:47
Управление корпоративными номерами стало проще с обновленным "Azercell Biznes"! Лидирующий мобильный оператор расширяет число сервисов самообслуживания в приложении «Azercell Biznes». Обновленная платформа представляет контактным лицам компании централизованное, быстрое и удобное решение для управления корпоративными номерами.
-
- 16 февраль 2024, 02:20
Футбольный клуб «Карабах» из Агдама в первом матче этапа плей-офф Лиги Европы уверенно победил в гостях португальскую «Брагу» со счетом 4:2.
-
- 15 февраль 2024, 13:47
В пятницу, 16 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове пройдут осадки, местами интенсивные. Утром дождь перейдет в мокрый снег. Ветер северо-западный, порывистый, к вечеру ослабнет.
Написать отзыв