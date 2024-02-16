В субботу осадки продолжатся

17 февраля в Баку и на Апшероне продолжатся осадки в виде дождя, который утром и вечером перейдет в мокрый снег. Ветер северо-западный, умеренный.

Температура воздуха ночью +1+3, днем будет +3+5 градусов.

По районам страны также ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – снег. Ветер восточный.

Температура воздуха в низменностью ночью составит +1+5, днем +5+9. В горах будет -3-8 мороза ночью и 0-3 днем.