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(6 часов назад)
В субботу осадки продолжатся

В субботу осадки продолжатся

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В субботу осадки продолжатся

17 февраля в Баку и на Апшероне продолжатся осадки в виде дождя, который утром и вечером перейдет в мокрый снег. Ветер северо-западный, умеренный.

Температура воздуха ночью +1+3, днем будет +3+5 градусов.

По районам страны  также ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – снег. Ветер восточный.

Температура воздуха в низменностью ночью составит +1+5, днем +5+9. В горах будет -3-8 мороза ночью и 0-3 днем.

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