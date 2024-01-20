В связи с пожаром в мебельном цехе следствие разрабатывает несколько версий

Следствие разрабатывает несколько версий в связи с пожаром в мебельном цехе

Следствие разрабатывает несколько версий в связи с причинами взрыва и пожара в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку, заявил сегодня журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, назначены все необходимые экспертизы, расследуются действия ответственных лиц.

15 января в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку произошел взрыв, а затем вспыхнул пожар. В результате происшествия погибли 9 человек, получили травмы еще 24. Три человека были извлечены из-под завалов живыми.

Прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности и по статье о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.