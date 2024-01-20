Cледствие в отношении карабахских сепаратистов ведется  соблюдением международных конвенций – К.Алиев

Cледствие в отношении задержанных карабахских сепаратистов продолжается с соблюдением международных конвенций, заявил сегодня журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он подчеркнул, что эти лица осуществляли незаконные действия против территориальной целостности Азербайджана, фактически подчиняясь Армении.

"В настоящее время проводятся обширные следственные мероприятия. Работы много. Следственные действия проводятся в соответствии с требованиями всех международных конвенций и национального законодательства Азербайджана», - сказал Алиев. После завершения предварительного следствия арестованным будут предъявлены окончательные обвинения и дело будет передано для рассмотрения в суд, добавил он.

По завершению антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 г. в Карабахе правоохранительные органы Азербайджана задержали трех бывших руководителей сепаратистского режима Араика Арутюняна, Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, бывшего так так называемого "государственного министра" Рубена Варданяна, «спикера парламента» Давида Ишханяна, экс-«министра иностранных дел» Давида Бабаяна, экс-«министра обороны» Левона Мнацаканяна и т.н. «заместителя командующего армией» Давита Манукяна.

Им предъявлены обвинения в развязывании войны, терроризме, нарушении гуманитарного права во время военных действий, умышленных убийствах, создании незаконных вооруженных формирований и др.