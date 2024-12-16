В уходящем году в Азербайджане был задержан 531 нелегальный мигрант - МВД

В уходящем году в Азербайджане был задержан 531 нелегальный мигрант - МВД

В ноябре 2024 года в результате оперативно-розыскных мероприятий в Баку были задержаны 92 иностранцев, незаконно проживающих в Азербайджане.

Об этом говорится в сообщении МВД.

В отношении них были «составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях, после чего их передали по назначению», далее сказано в пресс-релизе.

Всего в этом году в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с территориальными органами полиции, были приняты меры в отношении 531 нелегального мигранта, сказано в заключение сообщения.