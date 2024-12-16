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(14 минут назад)
Погода во вторник

Погода во вторник

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода во вторник

17 декабря в Баку и на Апшероне будет пасмурно, ночью возможны осадки. Южный ветер вечером перейдет в порывистый северо-западный.

Температура воздуха ночью составит +3+6°, днем + 8+12°. Влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

Осадки в виде снега ожидаются в горных районах страны. Местами туман. Ветер западный, порывистый.

В низменности ночью до -3° мороза, днем +8+13°. В горах ночью до – 10° мороза, днем - 3+2°.

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