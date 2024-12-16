Погода во вторник
17 декабря в Баку и на Апшероне будет пасмурно, ночью возможны осадки. Южный ветер вечером перейдет в порывистый северо-западный.
Температура воздуха ночью составит +3+6°, днем + 8+12°. Влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
Осадки в виде снега ожидаются в горных районах страны. Местами туман. Ветер западный, порывистый.
В низменности ночью до -3° мороза, днем +8+13°. В горах ночью до – 10° мороза, днем - 3+2°.
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- Общество
- 16 декабрь 2024 17:06
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Общество
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- 17 декабрь 2024, 13:22
17 декабря в Баку прошла конференция «Медиаграмотность», организованная Агентством развития медиа (MEDIA). Мероприятие, проведенное в рамках Недели медиаграмотности, подчеркнуло как возможности, так и проблемы, с которыми сталкивается азербайджанский медиапространство в эпоху стремительного цифрового расширения и растущей обеспокоенности по поводу дезинформации.
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- 17 декабрь 2024, 12:44
Инновационное финансовое решение akart представило новые варианты дизайна карт в сотрудничестве с мировым лидером в области цифровых платежей Visa и Национальным художественным музеем. На картах теперь можно увидеть произведения выдающихся азербайджанских художников, в числе которых Саттар Бахлулзаде, Ваджия Самедова, Таир Салахов, Микаил Абдуллаев, Эйюб Мамедов, Расим Бабаев и другие.
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- 17 декабрь 2024, 12:41
18 декабря в столице будет переменчивая погода. Ночью возможен дождь, который перейдет в мокрый снег.
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- 16 декабрь 2024, 17:06
В ноябре 2024 года в результате оперативно-розыскных мероприятий в Баку были задержаны 92 иностранцев, незаконно проживающих в Азербайджане.
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